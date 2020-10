Hosszú Katinkával, buborékba zárva indul az úszószezon – Élőben az M4 Sporton

Megosztás Tweet



Péntek délután kezdődik a budapesti Duna Arénában az ISL, a világ nagy úszóinak csapatversenye, melynek a döntőbe vezető úton végig Budapest ad otthont. A világsztárokkal tűzdelt mezőnyben ott lesz az olimpiai bajnok Hosszú Katinka és a világbajnok Kapás Boglárka is. A járványhelyzet miatt az esemény zártkörű, a versenyeket így az M4 Sporton és az m4sport.hu-n követhetik élőben a nézők.

Péntek délután 15 óra 58-tól érdemes az M4 Sportra kapcsolni a sportrajongóknak, hiszen elindul az ISL 2020-as évada, melynek idén minden fordulóját a budapesti Duna Arénában rendezik. A finálénak eredetileg Tokió adott volna otthont, a szervezők azonban végül úgy döntöttek, hogy a magyar fővárosban zajlik a teljes sorozat.

Az alapszakasz során tíz fordulót rendeznek, tíz csapat – közel ötven ország, több mint 300 versenyzőjének – részvételével. Közülük a legjobb nyolc kerül majd a két elődöntőbe, amelyet november 14-16-án bonyolítanak le, a finálé pedig november 21-22-én lesz.

Buborékban élnek majd a sportolók

A versenyeket a koronavírus-járvány miatt nézők nélkül rendezik meg, a Magyarországra érkező sportolóknak pedig az amerikai sportligákhoz (NHL, NBA) hasonlóan „buborékban” kell majd élniük.

Az idei kiírásban a címvédő Energy Standard mellett a Cali Condors, a London Roar, a NY Breakers, a Tokyo Frog Kings, a Toronto Titans, az Aqua Centurions, az LA Currents, a DC Tridents, valamint a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka csapata, az Iron indul a sorozatban.

A csapatlisták alapján idén is számos úszó képviseli a magyar színeket:

Hosszú Katinka mellett, Verrasztó Dávid, Telegdy Ádám, Szabó Szebasztián, Jakabos Zsuzsanna, Kapás Boglárka, Késely Ajna, Burián Katalin és Verrasztó Evelyn is medencébe ugrik.

Milák Kristóf a házigazdákat erősítené, azonban a 200 méter pillangó világbajnoka és világcsúcstartója nemrég átesett a koronavírus-fertőzésen, ezért nem indul a versenyen.

Nem Milák az egyetlen vírus miatti hiányzó, hiszen csütörtökön derült ki, hogy nem jön Magyarországra Federica Pellegrini az olaszok olimpiai és többszörös világbajnok versenyzője.

Félbeszakítottam a szerdai edzésemet, mert rosszul éreztem magam. Elvégeztettem egy tesztet, és pozitív lett

– írta közösségi oldalán a 200 méteres gyorsúszás 32 éves világcsúcstartója.

„Alig vártam, hogy újra vízben legyek és elkezdjünk egy normális szezont, főleg úgy, hogy jól éreztem magam és jól mentek az edzések is. Ehelyett most megint szünetet kell tartanom és tíz napig karanténban is leszek” – fogalmazott Pellegrini.

Nem mindenkit a vírus tart távol

Hasonló okokból hiányzik Femke Heemskerk, a hollandok olimpiai és világbajnoka, érdekesség viszont, hogy az olimpiai bronzérmes Szeto Daija azért nem jöhetett Budapestre, mert házasságon kívüli viszony folytatása miatt a japán úszószövetség az év végéig eltiltotta.

Az ISL-sorozatban egy fordulóban egyszerre négy csapat küzd egymással.

A lebonyolítás szerint minden csapatban 12 férfi és 12 női úszó vehet részt egy viadalon, de két-két további versenyző is bevethető váltókban. Egy számban klubonként két úszó versenyez, a helyezések alapján pontokat kapnak a csapatok, így alakul ki a végső sorrend.

Az egyéni számokban 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pontot lehet szerezni, míg a váltók dupla szorzóval járnak, az úgynevezett csillagszóró futamban – amelyben az 50 méter gyorsot egymás után háromszor kell leúszniuk a versenyzőknek, de mindegyik végén feleződik a mezőny – pedig akár triplázni is lehet.

