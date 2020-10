Nelson admirálist is elsodorhatja a Black Lives Matter

Megosztás Tweet



A hős tengernagy életét adta Trafalgarnál Napóleonnal szemben, de holtában megverheti a Black Lives Matter.

A Nemzeti Tengerészeti Múzeum felülvizsgálná Horatio Nelson admirális, Nagy-Britannia híres tengernagyának hősi státuszát a Black Lives Matter-mozgalom jegyében – írja a brit konzervatív napilap, a The Daily Telegraph.

A szombati számában azt írta: birtokukba jutott a Nemzeti Tengerészeti Múzeum néhány belső feljegyzése, amely szerint a múzeum élni fog azzal a helyzettel, „amit a Black Lives Matter-mozgalom teremtett”, és változtatásokat hajt végre a tengeri kincsek tárházában, és megjeleníti a rabszolgaság szempontjait a Királyi Haditengerészettel kapcsolatban. A múzeum azt tervezi, hogy bemutatja majd „a faj, a gyarmatosítás és a képviselet gyakran barbár történetét a brit hajózásban”.

Kurátorok és közösségi csoportok válogatott köre vezeti majd az új stratégiát, amely a Black Lives Matter által felvetett ügyek mentén megtisztítja a múzeum elavult levéltári nyelvezetét, és egy adatbázist is felállít, hogy a rabszolgasághoz való kapcsolódások kereshetők legyenek.

A gyűjteményt irányító csoport azt írja a The Daily Telegraph szerint:

az új stratégiánk kidolgozása folyamatban van, amelynek részeként különösen nagy figyelmet fordítunk a Black Lives Matter-mozgalom által felvetett kérdésekre. Minden múzeumi gyűjtemény részleges, és a történelem is gyakran egy partikuláris szempontból van elmesélve.

Nelson admirálist, a britek nemzeti hősét azért kritizálják, mert a rabszolgatartókat és a Királyi Haditengerészet által védett gyarmatokat támogatta, és a rabszolgaság eltörléséért harcoló William Wilberforce-szal szemben fellépett.

Nelson admirális emlékoszlopa a londoni Trafalgar Square-en (Fotó: MTI/EPA/Lindsey Parnaby)

Az admirális örökségét a londoni Greenwichben található múzeum őrzi, ahol Nelson személyes tárgyai láthatók, így többek között szerelmeslevelei és a trafalgari ütközetben viselt kabátja is, amelyben halálos lövést kapott.

A Naplóeont 1805-ben legyőző, ám egyben életét is feláldozó Horatio Nelsonon kívül Pellew admirális személyét is felülvizsgálják, aki a Királyi Haditengerészet tisztjeként védte a rabszolgakereskedelmet, de más, a brit tengerészet neves alakjának szobrához társított feliratot is aktualizálnak majd a politikai korrektség jegyében.

A múzeum szerint nem cél, hogy szobrokat távolítsanak el a kiállítási helyükről, illetve a gyűjteményükből az újraértelmezési folyamat során.

A célunk az, hogy őszinték és átláthatók legyünk, és történelmi bizonyítékokat kínáljunk az embereknek, egyben a párbeszédnek is helyet adjunk

– közölte a Nemzeti Tengerészeti Múzeum.

Korábban David Hume skót filozófus került a Black Lives Matter-mozgalom brit követőinek és a hozzájuk alkalmazkodók kereszttüzébe: az Edinburgh-i Egyetem egyik épületét át is nevezték arra hivatkozva, hogy a 18. századi filozófus rasszista módon fogalmazott egy esszéjének lábjegyzetében.