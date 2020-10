Petőfi már meghódította Szófiát, a válogatottnak is sikerül?

Magyarország és Bulgária is a csütörtök esti Európa-bajnoki selejtezőtől hangos, nem is csoda, hiszen a továbbjutás múlik a Szófiában megrendezésre kerülő egymérkőzéses összecsapáson. A kiélezett találkozó miatt minden bizonnyal most nem a magyar labdarúgó-válogatott a legnépszerűbb a bolgár fővárosban, az viszont biztos, hogy egy közkedvelt magyarnak még ezen a feszült napon is jut szeretet.