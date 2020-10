Hajdú B. István: Bulgáriában a nézők a játékvezetőre is hatással lehetnek

Megosztás Tweet



Csütörtökön a magyar labdarúgó-válogatott Szófiában lép pályára Bulgária ellen. Egy mérkőzés dönt arról, hogy melyik válogatott játszhat sorsdöntő összecsapást a jövő évi Európa-bajnokságra való kijutásért. A találkozót az M4 Sport 20.00-tól élőben közvetíti, a kommentátor Hajdú B. István lesz.

Hajdú B. István, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sportfőszerkesztősége kommentátora (Fotó: MTI/ Czagány Balázs)

Hasonlóan az FTC, BL-szereplésének első időszakához az Eb-selejtezőben is egy összecsapás dönt a továbbjutásról. Kinek kedvezhet inkább ez a helyzet?

– Az egymérkőzéses párharc mindig növeli a papíron gyengébb esélyeit. Itt most papíron a bolgár csapat tűnik gyengébbnek. Nincsenek olyan magas szinten a játékosai és a válogatott ranglistán is mögöttünk van. Azonban az sem elhanyagolható, hogy nem kell utazniuk, és ami még fontosabb, hogy nézők előtt játszhatnak: ez Szófiában 12 ezer embert jelenthet. Nekünk ezzel is meg kell küzdenünk, hiszen a nézők nem csak a buzdításuk miatt fontosak. Meggyőződésem, hogy a hazai tömeg akár a bíróra is képes nyomást gyakorolni. Tapasztalatom szerint egy üres stadionban kétes helyzetben könnyebben ítél a vendégcsapatnak a játékvezető, de bízzunk benne, hogy a rutinos lengyel bíró függetleníti magát a körülményektől.

Az egymérkőzéses párharcoknál jellemző, hogy a csapatok óvatosan játszanak, igyekeznek minél kevesebb kockázatot vállalni. Erre a mérkőzésre ez hatványozottan igaz lehet. Mire számítasz a két együttestől?

– Igazán egyik csapat sem ismeri a másikat, elég régen játszottak egymással. Nagy érvágás, hogy Szoboszlai Dominik nem játszhat, de a törökök ellen megmutatta a csapat, hogy idegenben is tud bátran, kezdeményezően, a saját magába vetett hittel, végig küzdve játszani. Úgy gondolom, hogy vendégcsapatként is a magyar válogatott fogja magára vállalni a kezdeményezést, ügyelve arra nehogy egy hibából gólt kapjon. Hiszen hátrányból már nagyon nehéz feladat lenne Szófiában megfordítani a mérkőzést.

Említetted, hogy Szoboszlai Dominik kihagyja a mérkőzést. Hogy látod, van olyan játékos a keretben, aki átveheti a tízes szerepkört és kulcsszerepet vállalhat a támadójátékunkban?

– Nyilván ezt a helyzetet úgy kell felfogni, mintha egy játékos megsérült volna. Előfordulhat a franciáknál, hogy Mbappé nélkül kell játszani, vagy a horvátoknál, hogy Modricot nélkülözik. Meg kell oldani Szoboszlai pótlását! Ez két szempontból is fontos, egyrészt a játékunkban is kell erre megoldást találni, másrészt a pontrúgásoknál. A szögletek, szabadrúgások döntő faktort jelenthetnek ezen a mérkőzésen.

Van a keretben olyan játékos, aki a helyébe tud lépni. Szoboszlai hiánya mellett az is aggasztó, hogy több kulcsjátékos sincs igazán játékban. Szalai Ádám most került vissza a Mainz keretébe és igen zaklatott időszak áll mögötte. Nagy Ádám bajnokin az új idényben még nem lépett pályára, csak Ligakupa-mérkőzéseken szerepelt. Ettől függetlenül, ha a következő pár napban sikerül felvenni azt a mentalitást és ritmust, amit Törökországban is láttunk, akkor egy szép csütörtök estében bízhatunk.

A bolgár válogatott és játékosait kevésbé lehet ismerni. Hogy látod, mi lehet ennek a csapatnak az erőssége?

– A bolgár játékosokat valóban nem sokat látjuk hétről-hétre és a szövetségi kapitányuk is relatíve új. Nem sok képünk van arról, hogy milyen futballt játszanak hazai pályán. Az mindenesetre intő jel, hogy Wales ellen az utolsó percben kapott góllal szenvedtek vereséget, ott, ahol mi nagyon simán elvéreztünk. Csapategység és agresszivitás jellemezheti őket. Kemény, néha már a durvaság határát súroló, odalépős válogatottra számítok, amelyben nincs igazán kiemelkedő egyéniség. Ahogy itthon mi sem voltunk annyira szomorúak, hogy velük kell játszanunk, úgy ők sem nagyon keseredtek el tőlünk. Nekik megvan az az esélyük, hogy a kijutásról döntő mindkét mérkőzésüket hazai pályán játszhatják. Ez nagy előny, de nálunk vannak a jegyzettebb játékosok. Ne feledjük, ketten Bajnokok Ligája-elődöntőt játszottak a magyar csapatból! Kevés gólos és szoros találkozóra számítok.

Ha sikerül a továbbjutás, akkor Izland vagy Románia következik a Puskás Arénában. Melyik válogatott ellen közvetítenéd szívesebben a sorsdöntő mérkőzést?

– Nyilván a magyar–román egy feszültebb párharc lenne. Az izlandi válogatott viszont most mindenkit mozgósított a 2016-os Eb-t megjárt csapatából, aki él és mozog. Az északiakat esélyesebbnek tartom a románoknál. Igazából mindegy is, a lényeg, hogy ne Bulgária játsszon a román vagy az izlandi válogatott ellen. Azt a találkozót egyáltalán nem közvetíteném szívesen!