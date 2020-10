Kiemelkedően magas a szexuális bűncselekmények száma Svédországban

Svédországban az Eurostat adatai alapján Skócia után a második legtöbb a százezerre emberre jutó bejelentett súlyos szexuális bűncselekmények száma. Az egy főre eső bejelentések szerint több nemi erőszakról számoltak be, mint sok más országban, de a jelentési arányok és a szexuális erőszakos bűncselekmények nyilvántartásának következetlenségei miatt nehéz az adatokat értelmezni.

A svéd nemzeti bűnmegelőzési tanács új tanulmánya az Európában bejelentett szexuális bűncselekményeket vizsgálta, miután az Eurostat adatai azt mutatták, hogy

2013 és 2017 között a százezer főre jutó bejelentett nemi erőszak száma Angliában és Walesben a legmagasabb, a második Svédország

– olvashatjuk a The Local.se oldalán.

„Tudtuk, hogy a statisztikák szerint Svédországban nagyon sok a nemi erőszak. Ezért kezdtük el alaposan tanulmányozni és megnézni, hogy a számok összehasonlíthatók-e a más országokban mért adatokkal, és hamarosan rájöttünk, hogy a jelentési arányok és a szexuális erőszakos bűncselekmények nyilvántartásának következetlenségei miatt nehéz ezeket az adatokat összehasonlítani” – jelentette ki Stina Holmberg kutató a The Localnak.

Egy egész Európára kiterjedő felmérésből azonban kiderült, hogy

a svéd nők 11 százaléka már áldozatul esett a nemi erőszaknak.

Ez az arány egyébként hasonló az északnyugat-európai országokban.

Az Eurostat adatai szerint Svédországban 2016-ban százezer lakosból 64-gyel történt már szexuális erőszak, míg Németországban szintén százezer főt vizsgálva tízen kerültek ilyen helyzetbe. A svédországi adatokat újramérték a német meghatározások alapján, és az így kapott szám 15 volt. Azonban ez a szám még így is 50 százalékkal magasabb, mint Németországban.

„Ez tiszta matematika. Azonban a kérdés az, hogy vannak-e eltérések a nemi erőszak bejelentésében országonként. Svédországban is a rendőrségen tett bejelentések és feljelentések száma megnőtt az utóbbi években. ok olyan szSexuális bűncselekményt jelentenek be, amelyeket a korábbi évtizedekben nem” – tette hozzá a kutató.

A címlapfotó illusztráció.