A BLM demokráciából diktatúrába sodorhatja Amerikát

Hogyan változott meg az Egyesült Államok politikai kultúrája? Hogyan értelmezhetjük Trump elnökségét kulturális szempontok szerint? Meg lehet-e menteni az amerikai demokráciát? – ezekről a kérdésekről beszélt Andrew Klavan elismert regény- és forgatókönyvíró, politikai elemző online előadásában Danube Institute-nak.

A Black Lives Matter (BLM) támogatóinak az egész országra kiterjedő zavargásai láttán Klavant egyre inkább elkezdték nyugtalanítani a ciklikusan változó rezsimek ógörög gondolatai, melyek szerint a demokráciák egy idő után káoszba süllyednek, és később diktatúrában végződnek.

A BLM-et Klavan egy okosan elnevezett marxista terrorszervezetnek tartja, és aggasztónak találja azokat az egyébként igaztalan vádakat, hogy Amerikában intézményesített rasszizmus van.

A baloldali média nemcsak, hogy többségben van, de még tisztességtelen is

Klavan szerint a legsúlyosabb problémát a sajtó baloldali monopóliuma jelenti, ami miatt már teljesen alávetettek minden médiumot a veszélyes és hamis ideológiájuknak, és így a hazugságaikkal képesek elmérgesíteni a már amúgy is nehéz helyzetet.

„Úgy vélem, a legrosszabb dolog, ami velünk történt, az a sajtó hanyatlása.

A hírmédiumaink teljesen és végképp megbízhatatlanná váltak, eddig nem is létező mélységeket értek el.

Mindig is részrehajlók voltak, mindig is baloldali médiatöbbség volt, de most már teljesen tisztességtelenek is. Most beálltak Joe Biden demokrata párti elnökjelölt mögé, aki alig tud egy épkézláb mondatot összerakni. Egész életében korrupt, tisztességtelen és ostoba ember volt, most pedig már alig van tudatánál” – mondta Klavan.

Trump kiemelkedő személyiség, épp ezért a hibái is azok

– hangsúlyozta a politikai elemző.

Elszántságával és bátor kiállásával Donald Trumpnak elnökként sikerült utat törnie egy már diszfunkcionális politikai és társadalmi arénában, és szembeszállnia a globalista, korporatista elittel, hogy megvédje az amerikai érdekeket és értékeket.

„Bizonyos tekintetben Trump egy kiemelkedő amerikai személyiség, kiemelkedő amerikai hibákkal, de egy olyan porcelánboltba lépett be, ahol már előtte összetörtek mindent,

és most arra van szükségünk, hogy valaki az egész boltot lebontsa, ő pedig már eddig is elég jó munkát végzett ebben. Ha pedig újraválasztják, akkor remélem folytatni is fogja” – fogalmazott Andrew Klavan.

És habár úgy tűnik, hogy Trumpnak egyre kevesebb az esélye, Klavan még mindig optimistán látja a jövőt. Az internet által lehetővé tett alternatív médiumok még mindig képesek konzervatív üzeneteket eljuttatni azokhoz az emberekhez, akik egyre inkább elfordulnak a hagyományos hírforrásoktól.