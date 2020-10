Fucsovics nyolcaddöntős!

Megosztás Tweet



Fucsovics Márton nyolcaddöntőbe jutott egyesben a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a harmadik forduló szombati játéknapján három szettben legyőzte a brazil Thiago Monteirót.

Az első szett elején mindkét teniszező két-két alkalommal elvette ellenfele adogatójátékát, majd ez a magyarnak 6:5-nél is sikerült, így 59 perc után előnybe került. A második felvonás sokkal simábban alakult, Fucsovics kétszer is megnyerte a világranglistán 84. Monteiro szervajátékát, és 6:1-re hozta a játszmát.

A harmadik szett is így kezdődött, majd így is végződött, így a szervafogadásban szinte végig remeklő magyar játékos jutott tovább. A két játékos korábban egyszer találkozott egymással, és tavaly májusban, a müncheni salakos torna nyolcaddöntőjében is Fucsovics nyert.

A világranglistán jelenleg 63. helyezett Fucsovics újabb sikerével beállította eddig legjobb Grand Slam-szereplését, hiszen a 2018-as és az idei ausztrál nyílt bajnokságon is a negyedik körig jutott. A magyar játékosok közül eddig csak Kehrling Béla, Asbóth József, Gulyás István és Taróczy Balázs tudott a legjobb 16 közé kerülni a Roland Garroson.

A párizsi első fordulóban, hétfőn Fucsovics négy játszmában legyőzte a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet - és pályafutása során először vert meg olyan játékost, aki a legjobb tíz között van az ATP-rangsorban -, majd csütörtökön a második körben három szettben nyert a spanyol Albert Ramos Vinolas ellen. A nyolcaddöntőben a 13. helyen kiemelt orosz Andrej Rubljov lesz az ellenfele, de annak a találkozónak az eredményétől függetlenül minden bizonnyal a legjobb ötven közé jut a világranglistán.

Fucsovics Márton - Thiago Monteiro (brazil) 7:5, 6:1, 6:3