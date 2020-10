Változtatott a FIFA: Nego Loic pályára léphet a magyar válogatottban

Megosztás Tweet



A magyar bajnokság évek óta egyik legjobb játékosa a FIFA eddigi szabályainak értelmében nem játszhatott a magyar válogatottban, mivel korábban pályára lépett tétmérkőzésen a francia U19-es és U20-as válogatottban is – olvasható a valogatott.mlsz.hu oldalon.

A FIFA szeptemberi kongresszusa azonban több változtatást is elfogadott, elsősorban a játékosok érdekét figyelembe véve. Ennek köszönhetően Nego Loic, a MOL Fehérvár FC magyar állampolgárságú labdarúgója immáron pályára léphet a magyar válogatottban, Marco Rossi pedig számít rá. A csapatjövő csütörtökön Bulgáriával játszik Európa-bajnoki pótselejtezőt Szófiában – írták.

„A nemzeti csapatban való szerepléssel új fejezet kezdődik a pályafutásomban. Ajándék lesz, ha pályára léphetek a soron következő mérkőzések valamelyikén. Azon leszek, hogy a tőlem telhető legtöbbet hozzátegyem a csapat sikeréhez, természetesen minden mérkőzést meg akarok nyerni” – mondta Nego az MLSZ honlapján, behívásának hírére.

A védő korábban többször is elmondta már, hogy otthonának tekinti Magyarországot, boldog lenne, ha játszhatna a magyar nemzeti együttesben.

„Az utóbbi hét év alatt számtalanszor bizonyította, hogy az OTP Bank Liga egyik legkiemelkedőbb labdarúgója. Éppen ezért én magam is régóta vártam a lehetőségre, hogy végre meghívót küldhessek neki, hiszen nem is kérdés, hogy ha a válogatottban is tudása legjavát nyújtja, akkor nagy hasznára lehet a csapatnak” – fogalmazott Marco Rossi, aki egyúttal kifejtette, abban mindenképpen hasonlítanak, hogy mindketten „abszolút magyarnak érezik magukat”.

Az olasz szakvezető hozzátette, nagyon örül, hogy végre nem kényszerűségből kell új embert behívnia.

A magyarok előbb jövő csütörtökön Bulgária vendégeként Szófiában játszanak Európa-bajnoki pótselejtezőt, majd azt követően három, illetve hat nappal Szerbia és Oroszország fővárosában lépnek pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának harmadik és negyedik fordulójában. A keret vasárnap – immár Negóval – kezdi meg felkészülését a találkozókra.

Az eddigi merev szabályozás enyhítését először Csányi Sándor vetette fel a FIFA Tanácsban, majd az MLSZ hivatalosan is kezdeményezte az Alapszabály módosítását, amelyet végül a nemzetközi szervezet illetékes testülete terjesztett a FIFA kongresszusa elé, ahol a résztvevő országok gyakorlatilag egyhangúan támogatták a változtatást.