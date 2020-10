A Dal 2020 győztese, Rácz Gergő az Akusztik színapán

A Dal 2020 győztese, Rácz Gergő zenél október első Akusztik adásában az M2 Petőfi TV-n. Az énekes nem csak A Dal döntőjét nyerte meg Orsovai Renivel, hanem győztes duettjük, a Mostantól rádiós rekordot is döntött listavezetőként. Gergő ezúttal zenekarával lép az A38 Hajó színpadára, ahol elsősorban legújabb dalait hallhatják majd a nézők, de felcsendül a Mostantól is.

„Nagyon szeretek a zenekarommal játszani. Nem csak szakmailag, hanem emberileg is szeretem őket. Mivel én klasszikus gitárral kezdtem gyerekkoromban, ezért sokáig csak akusztikus hangszerek vettek körül. Emiatt komfortosabban érzem magam, ha akusztikus gitár van a kezemben, mint amikor elektromos. Ritkán gitározom, most viszont több dalban is kezembe vettem a hangszert. Amikor a Mostantólt énekeltük Renivel úgy, hogy ő zongorázott én pedig gitároztam, akkor bevillant az a hangulat, amit A Dal döntőjében éreztem” – kezdte Rácz Gergő, aki azt is elárulta, hogy nincs megállás, folyamatosan dolgozik és október végén egy budapesti nagykoncertre is készül: „Szeptember végén jelent meg egy új videónk az OliverFromEarth-el, de máris dolgozom tovább. Jövőhéten már szeretnék nekiállni egy Renivel közös dal forgatásának, és több együttműködésre is lehet számítani tőlem a közeljövőben.”

Az Akusztik felvételére Vitáris Iván is csatlakozott Gergőékhez: „Örültem, hogy Vitáris Iván volt a vendégünk. Szeretem, amikor különböző stílusok találkoznak, és egyébként nagyon jófej is.”

Ide kattintva elérhető egy rövid részlet Rácz Gergő Akusztik koncertjéből. A Rácz Gergő Akusztik 2020. október 4-én 22:00 órai kezdettel hallható a Petőfi Rádióban, majd egy nappal később október 5-én hétfőn, 22:10-kor a teljes koncert látható lesz az M2 Petőfi TV-n.