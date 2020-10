Üzenetek a múltból: képeslapokon a történelem darabkái

Megosztás Tweet



Az Osztrák–Magyar Monarchiában indult útjára a világ első hivatalos postai levelezőlapja 1869. október 1-jén. A szinte teljesen megegyező kinézetű lapokat Magyarországon a magyar címer, Ausztriában a kétfejű sas képe díszítette. A régi képeslapok közül a legdrágábbak az úgynevezett „hajas babásak” voltak, amelyek elkészítéséhez parókamesterre is szükség volt.

A hivatalos levelezőlap – a „boríték nagyságú, nyílt postai levél, vékony papírra írva, amely az írott kommunikáció olcsó formájaként használható” – gondolatát 1865-ben az Észak-Német Posta Unió karlsruhei tanácskozásán vetette fel Heinrich von Stephan birodalmi postafőtanácsos. A javaslatot akkor még elvetették, ám Emmanuel Hermann, a bécsújhelyi katonai akadémia tanára felkarolta, és nem sokkal később a Neue Freie Presse című lapban hosszabban és nagyobb sikerrel fejtette ki az ötletet– olvasható a Ridikül cikkében.

Gervay Mihálynak, az 1867-es kiegyezés után létrejött független magyar posta első országos főigazgatójának nagy szerepe volt a levelezőlap bevezetésében. 1869. október 1-jén, a világon elsőként, külön osztrák és külön magyar változatban hoztak forgalomba levelezőlapot az Osztrák–Magyar Monarchiában, az érvényben lévő levéltarifáknál alacsonyabb értékkel.

Már az első napon tízezer példányt adtak el a két krajcárba kerülő postai levelezőlapból, míg a következő hat hét alatt egymillió darabot értékesítettek nemzetközi szinten. Népszerűségét jól mutatta, hogy az első három hónapban Európa-szerte több mint kétmillió darab kelt el.

A boríték nagyságú, nyílt postai levélnek Hermann a Postkarte nevet szánta, a bécsi postahivatal azonban Correspondenz-Karténak (Levelezési kártyának) nevezte el. A szinte teljesen megegyező kinézetű lapokat Magyarországon a magyar címer, Ausztriában a kétfejű sas képe díszítette.

Levelezőlap és válasz-levelezőlap a Postamúzeum kiállításán - 1958 február 3-án készült reprodukció

(Fotó: MTI/Reprodukció)

Ahogy a bélyeg néhány év alatt elterjedt az egész világon, a levelezőlap is villámsebesen hódított teret. Von Stephan számára elégtétel lehetett, hogy Németországban az ő felügyelete alatt vezették be a lapot 1870 júniusában.

Angliában októberben kezdték árusítani, a szigetországban az első napon 675 ezer darab levelezőlap kelt el. Az Egyesült Államokban az első lapot 1873. május elsején bocsátották ki, és egy hónap alatt 31 millió példányt értékesítettek. Amerikát azonban számos ország megelőzte ezen a téren, Finnország már 1870-ben, Belgium, Hollandia, Dánia és Kanada pedig 1871-ben hozta forgalomba a lapokat.

Egy évvel később Svédország, Norvégia, Oroszország és Ceylon is behódolt az új szolgáltatás előtt, majd az Egyesült Államokkal egy évben következett Franciaország, Szerbia, Románia, Spanyolország és Japán. Olaszországban 1874-ben, Uruguayban és Guatemalában 1875-ben vezették be.

A postai levelezőlap az egész világon történő használatáról az 1878-as párizsi postakongresszuson kötöttek egyezményt. Szabványméretét is ott és akkor állapították meg 140×90 milliméterben – derül ki a Dunaújvárosi hírportál cikkéből.

Móré János adai lakos négy évet dolgozott vendégmunkásként az USA-ban. Onnan küldte ezt a képeslapot édesanyjának, özvegy Móré Antalnénak Ada bácskai településre a múlt század első évtizedében. A képen: a kézzel festett üdvözlőlapon látható a Transatlanticue francia hajózási társaság La Touraine nevű tengerjáró hajója, amelyen kivándorló magyarok is utaztak (Fotó: MTI)

Kezdetben a képes levelezőlapok hátoldalát csak a címzésre lehetett használni, ide ragasztották a bélyeget is. A kép a másik oldal jelentős részét elfoglalta, a fennmaradó szabad helyre lehetett írni az üdvözlő sorokat. A századfordulóra megnőtt az illusztrációk mérete, alig maradt hely az írás számára, ezért gyakori volt, hogy az üdvözlő sorokat a képre is ráírták. Ez rontotta a képek látványát, így a legtöbb ország 1905-től a képeslap hátoldalát megosztotta a címzés és az írás számára.

1896-ban megjelent egy 32 lapos sorozat a millenniumi Ezredéves Országos Kiállításra, amelynek témái budapesti látképek, különböző tájképek és történelmi jelenetek voltak. Ebben a sorozatban volt látható Horvátország és Szlavónia legszebb tájegysége is.

Nemsokára beindult a tömeges képeslapkészítés, és a kor ismert festői készítették el a levelezőlapok eredetijeit. Több ismert művész küldött önmagáról készült képeslapot, mint például Ady Endre is, aki a róla készült képeslapokat szívesen elajándékozta és dedikálta. A levelezőlap gyors elterjedéséhez hozzájárult a praktikusság, az olcsóság és a korszerű vasúthálózat kiépítése is.

Ami a városok illusztrációját illeti, elsők között ábrázolták a fővárost és a legnagyobb vidéki településeket, a hegyi és tengeri üdülőhelyeket, fürdőket, valamint a turisztikai látványosságokat. Csak Budapestről több mint 1800 fajta képeslap készült, a legrégebbi tájlap közé az 1892-es fiumei és az 1893-as nagyszebeni képeslap tartozik.

A csepeli Pesti utat ábrázoló képeslap részlete 1904-ből

(Fotó: MTI/Reprodukció)

A kiadók hamar felismerték a képeslapokban rejlő reklám lehetőségét, ezért kiadtak több idegenforgalmat népszerűsítő képeslapot is, amelyek által jelentős bevételhez jutottak.

Kovács Sándor vasútmérnök és Koroknai Ilona postai tisztviselő levelezőlapot cserélnek a Budai Dolgozók Gyűjtőklubjában 1960. április 21. (Fotó: MTI/Bartal Ferenc)

Népszerűek lettek ugyanakkor az összerakható levelezőlap-sorozatok is, ahol 10-12 lap együtt adott ki egy motívumot, de hódítottak a csipke utánzatú, domborított nyomású kártyák is.

Wieszt János rendezi közel 40 000 darabos levelezőlap-gyűjteményét, melyből tavasszal kiállítást rendez Bécsben 1960. október 13-án (Fotó: MTI/Tormai Andor)

Levelezőlapokat gyártottak nyírfakéregből, valamint fenyőfából is, de az 1900-as évek elején Magyarországon domborított képeslap is készült préselt fémlemezből, papírborítással. Bőrlapra nyomtatott képeslapokat is gyártottak, amelyek Amerikából kerültek hazánkba.

A térhatású képeslapok nagyon népszerűek voltak (Fotó: MTI/Mikó László)

A régi képeslapok közül a legdrágábbak az úgynevezett „hajas babásak” voltak, amelyek elkészítéséhez parókamesterre is szükség volt.

„Hajas babás” képeslap (Fotó: Wikipédia)

A magyar képeslevelezőlap-kiadás és a hazai fotózás története több ponton összekapcsolódik, hiszen a képeslap egyik előfeltétele a fotó volt, így az első vállalkozók általában fotósok és kiadók is voltak egyben. Rajtuk kívül könyvkiadók és kereskedők, papírüzletek tulajdonosai, nyomdák foglalkoztak kiadással.

Az egyik leghíresebb fényképész-képeslapkiadó vállalkozás a Divald család nevéhez fűződik, 1890-től Budapesten és Eperjesen is működtettek „sokszorosító műintézetet”.

A századforduló után gombamód szaporodtak a képeslapkiadó vállalkozások, Magyarország minden városában több vállalkozó is foglalkozott ezzel. A századelőn olyan jelentős volt az érdeklődés a képeslap iránt, hogy egyesek a válságban lévő hazai nyomdaipar kitörési lehetőségét látták ebben, s minisztériumi és iparkamarai vizsgálat után állami segítséget is kaptak a képeslap-előállítással foglalkozó nyomdák – olvasható a Képeslapmúzeum weboldalán.