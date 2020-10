Budapest példájára hivatkozva az UEFA részben megengedi a szurkolók visszatérését

A sikeres, szeptember 24-i budapesti „pilot-meccset” követően az UEFA lehetővé teszi a szurkolók részbeni visszatérését a stadionokba. Ez az arány a befogadóképesség 30 százalékát jelenti – derül ki az európai szövetség Twitteren közzétett közleményéből.

NEWS: Following the successful pilot match that was held at the #SuperCup in Budapest on 24 September, UEFA will allow the partial return of spectators for UEFA matches where local laws permit, starting from next week’s national team games.

