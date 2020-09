Hajdú B. István szerint ugyanolyan eséllyel fut neki az FTC és a Molde is a BL-selejtezőnek

Megosztás Tweet



A kedd esti mérkőzés kimenetelét latolgatta a kommentátor a Talpra magyar műsorvezetőivel.

Drukklázban égnek a Talpra Magyar műsorvezetői. A mai adásban Hajdú B. Istvánnal beszélgetett Harsányi Levente az esti Molde-Ferencváros Bajnokok Ligája selejtező kulisszáiról és esélyeiről.

Az esti meccset az M4 legendás kommentátora fogja vezetni, aki elárulta a hallgatóknak, hogy technikai szempontból ez mivel jár a koronavírus alatt.

"Én itthon vagyok és itthon is maradok, az M4 Sportnak egy stábja kiutazott Norvégiába, ők elmentek Oslóig repülővel, és mielőtt a moldei gépre felszálltak volna, egy oslói klinikára kellett menniük egy koronavírus tesztet csinálni, aztán ha annak megjött a negatív eredménye, akkor mehettek issza a reptérre és indulhattak Moldéba. Moléban állítólag nem is nagyon van fertőzött, ott nem is járnak maszkban az emberek, mert semmi nem jut be oda" - ecsetelte Hajdú B. István, hogyan jutott ki a stáb a mérkőzés helyszínére.

