Közeleg a Szuperkupa, Ön felismeri hol készült a kép?

AZ UEFA #SuperCup Twitter-oldalán posztolt egy képet Budapestről, amin a kupa látható háttérben a Parlamenttel, ezzel a kérdéssel: Where we are? – vagyis, Hol vagyunk? Az európai Szuperkupa-mérkőzés helyszíne a Puskás Aréna lesz szeptember 24-én. A poszttal a közelgő Szuperkupának otthont adó Budapestet kívánták bemutatni.

Not at Tottenham ’cause I can see a trophy in the picture. — RedWhiteGoon (@Goonerr92) September 22, 2020

A Twitter-poszt alatti kommentekben olvashatjuk a felhasználók válaszait a kérdésre: születtek a valóságtól egészen eltérő tippek is. Mint például: Ecatepec, Mexikó vagy Moszkva, de nagyon sokan írtak olasz várost is.

Önök mire tippelnek, hol készült ez a kép?

Ezen a héten is kíváncsiak vagyunk az Önök véleményére, ezúttal a budapesti Szuperkupa-döntővel kapcsolatban. Ha ide kattint, szavazhat, és további információkat is olvashat az eseményről.