„Fehér kiváltságaikról” vallanak a brit alsóház dolgozói

Egy belső használatú, online érzékenyítő felületen fehér kiváltságaikról beszélhetnek, verset írhatnak, de még le is rajzolhatják érzéseiket a Black Lives Matter-mozgalom hatása alá került parlamenti dolgozók – tudta meg a Telegraph.

Egy digitális, úgynevezett „szolidaritási és támogatói” falat hoztak létre a brit alsóházi dolgozók számára, amelyen beismerhetik, hogy kiváltságosok. Verseket írhatnak, és ígéretet tehetnek a támogatásukról fekete, ázsiai és egyéb kisebbségi etnikumhoz tartozó kollégák felé a rendőri intézkedés miatt életét vesztő, amerikai színes bőrű George Floyd májusi halálát követően – írja a brit konzervatív napilap vasárnapi száma.

Az alsóház hivatali vezetői korábban egy olyan „befogadói” segédanyagot készítettek, amiben felhívják arra a figyelmet, hogy a fehér munkatársaiknak tudatosítaniuk kell magukban etnikai előnyeiket és a belsővé tett rasszizmusuk meglétét.

A Telegraph riportja szerint olyan üzenetek kerültek ki magas beosztású hivatalnokok részéről az érzékenyítő online felületre, amelyekben saját „fehér” kiváltságaikról vallanak. Egy ugyancsak erre a felületre posztolt üzenetben az egyik parlamenti munkatárs azt írta: „Fehér, magánoktatásban részesült, középosztályhoz tartozó nő vagyok”, míg egy másik úgy fogalmazott: „fehér férfi vagyok, kiváltságos helyzetből érkeztem, és már értem, hogy sosem fogom teljesen megérteni a rasszizmus könyörtelen hatását”.

Azt követően, hogy egy 17. századi angol politikus és rabszolgakereskedő, Edward Colston szobrát idén júniusban Black Lives Matter-tüntetők a vízbe dobták a bristoli kikötőnél, a parlament érzékenyítő online felületén arra bátorították a hivatali dolgozókat, hogy fejezzék ki támogatásukat a mozgalom felé tüntetéseken való részvétellel és a közösségi médián keresztül is.

A Telegraph azt írja: parlamenti hivatali vezetők azt írták George Floyd halálát követően, hogy az felgyorsítja majd a változást az alsóházban, és új, előítélet-ellenes tréningek indulhatnak el, amelyhez még több online háttéranyagot tudnak majd biztosítani, mivel Floyd halála újra feltüzelte a mozgalmat.

Néhány kisebbségi csoporthoz tartozó munkatárs szerint azonban a fehér kollégák támogatói üzenetei az online felületen keresztül csak látszólagos gesztus feléjük, semmi több. A parlamenti munkatársakat, köztük azokat is, akik közvetlen kapcsolatban állnak parlamenti képviselőkkel, rendszeresen emlékeztetik arra, hogy pártatlannak kell maradniuk pártpolitikai ügyekben.

Ugyanakkor egy ábra szerint amit ugyancsak itt osztottak meg, az apolitikusság nem más jelent a mostani politikai közegben, mint a fehér felsőbbrendűség piramisának alapját.

Az alsóház végrehajtó bizottságának egyik tagja viszont arról biztosította köztisztviselő kollégáit: a pártatlansági szabályok ellenére a rasszizmussal kapcsolatban nem kell pártatlannak lenniük.

Az alsóház egyik szóvivője úgy nyilatkozott: „nincs helye rasszizmusnak a parlamentben, és mi elkötelezettek vagyunk, hogy egy sokszínű és befogadó munkahellyé váljunk. Nincs két oldala a rasszizmusnak, és mi elismerjük, hogy ez egy olyan ügy, amelyben néhány kollégánk el akarja mondani a véleményét.”

Hamarosan a House of Commons választott parlamenti képviselőinek is részt kell venniük az érzékenyítő tréningeken, amint arról korábban a The Times beszámolt.