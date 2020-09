A nagy BL-visszavágó élőben az M4 Sporton: Ferencváros–Dinamo Zágráb

„Az előző szezonban is a helyszínen figyeltem a Ferencváros és a Dinamo csatáját, testközelből igencsak látszott, hogy miben kell előrelépnie a Fradinak ahhoz, hogy elérje a horvát csapat akkori szintjét – kezdte Molnár Mátyás, az M4 Sport műsorvezetője, aki szerda este 18:30-kor kezdődő felvezető műsorban a csatorna szakértőivel latolgatja az esélyeket.

„Az FTC a tavalyi nemzetközi meccseknek köszönhetően még jobb lett, mint az előző szezonban, úgy vélem, hogy nyílt csatában nüanszok dönthetnek, remélem, a magyar együttes javára” – mondta.

Az M4 Sport a Groupama Arénában kialakított helyszíni stúdióval készül a találkozóra, hogy minden fontos eseményt, – legyen az a pályán vagy a pálya körül – amennyire lehet, testközelből mutathasson meg a nézőknek, természetesen a megfelelő távolságot és a szigorú óvintézkedéseket betartva.

„A nemzetközi kupameccsek, a válogatott mérkőzések mindig ünnepélyes alkalmak az M4 Sport életében, ezért is tartom megtisztelőnek, hogy ott lehetek a helyszíni stúdióban. Éppen ilyen feladatokban reménykedtem, amikor 2015-ben elfogadtam a csatorna hívását és csatlakoztam a csapathoz – folytatta a televíziós szakember, aki elárulta, hogy mindig különleges és izgalmas élményt jelentenek neki a helyszíni feladatok, mert olyankor jobban átérzi a stadion légkörét.

„Ez most is így lesz annak ellenére, hogy a Groupama Arenában megszokott meccshangulatra ezúttal nem számíthatunk, így a helyszínen mondhatni mi, újságírók, riporterek képviseljük a magyar futballszerető közönséget. Bízom benne, hogy a tévé előtt sokan szurkolnak majd és sikerül revansot vennie a Ferencvárosnak a tavalyi vereségért. Volt már az Üllői úton ilyen élményem, akkor a magyar válogatott győzte le a papíron erősebb Görögországot, most sem lenne ellenemre egy hasonló forgatókönyv. Kívánom, hogy sikerüljön megismételni a bravúrt, mint a Celtic ellen az előző BL-körben” – tette hozzá Molnár Mátyás.

LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ AZ M4 SPORTON ÉS AZ M4SPORT.HU-N

Szeptember 16. szerda

18.30 Ferencváros–Dinamo Zágráb

A címlapfotó illusztráció.