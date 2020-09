Gólesővel indult az M4 Sport +

Megosztás Tweet



Már az első hétvégén sikertörténetet könyvelhetett el az M4 Sport+, amely mostantól minden szombaton és vasárnap 14–22 óra között látható a közmédia nemzetközi csatornája, a Duna World helyén. Az M4 Sport is kivette a részét a hétvége sikereiből: a vasárnapi Forma–1 Toszkán Nagydíj élő közvetítésekor ismét piacvezető volt, a száguldó cirkusz a tévénézők 15,2 százalékát, 395 ezer főt ültetett a tévé elé.

Az új sportcsatorna indulónapján a DVTK–Budapest Honvéd (2-4) és az Újpest–Kisvárda (2-4) labdarúgó NB I-es találkozók hat-hat gólját is az M4 Sport +-on láthatták először a nézők, ahogy a MAC HKB Újbuda–OPTEN-Vasas HC jégkorongmérkőzést, a DVSC–Ajka labdarúgó NB II-es találkozót és a Gyöngyös–Balatonfüred férfi élvonalbeli kézilabda összecsapást is.

„Az előzetes várakozásainknak megfelelően sikeresen debütált az új csatorna. Olyan mérkőzések és sportágak is képernyőre kerültek, amelyek a párhuzamos közvetítések miatt ezelőtt élőben csak az M4sport.hu-n kaphattak helyet. A labdarúgás mellett a kézilabda, a jégkorong és a technikai sportok szerelmeseit is ki tudtuk szolgálni a plusz csatorna elindulásának első hétvégéjén, és ez a sor a továbbiakban bővülni fog. Büszkeséggel tölt el, hogy az M4 Sport+ már az első hétvégén beteljesítette azt, amiért létrejött: a sportkedvelők minél szélesebb közönségét kiszolgálni a változatos élő közvetítésekkel” – mondta Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.

A száguldó cirkusz népszerűsége továbbra is töretlen,

így vasárnap délután ismét piacvezető volt az M4 Sport a teljes hazai tévénéző népesség körében: a Forma–1 Toszkán Nagydíj futamának élő közvetítését 395 ezren követték a közszolgálati sportcsatornán.

Szombaton vagy vasárnap az M4 Sport és az M4 Sport+ csatornára hangolt a tévénézők 21,8 százaléka, 1 936 884-en kapcsolódtak be a műsorokba legalább egy percre.

Érdemes lesz hét közben is a közszolgálati sportcsatornára kapcsolni,

ugyanis szerdán 18.30-tól felvezető műsorral, majd a Ferencváros–Dinamo Zagreb selejtezőmérkőzés élő közvetítésével folytatódnak a labdarúgó Bajnokok Ligája küzdelmei, a találkozó győztese a BL főtáblájára jut. A mérkőzés kommentátora Hajdú B. István lesz.

LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ AZ M4 SPORTON

Szeptember 16. szerda

18.30 Ferencváros–Dinamo Zagreb

