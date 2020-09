28 éve költöztek a Tétényi-fennsíkra a kommunizmus dermedt reklámfigurái

Megosztás Tweet



28 évvel ezelőtt szabadult meg a szocialista rendszer köztéri szobraitól a főváros. De a kommunistákkal szemben a rendszerváltás utáni demokratikus közélet a múlt nyomait nem akarta „végképp eltörölni”, hanem inkább tanulságként megőrizte az utókor számára is. A mai napig látogatható Memento Park pedig egy évvel az első szobor eltávolítása után, éppen 27 éve nyitotta meg kapuit.

A budapesti közterekről 1992. szeptember 14-én kezdték elbontani, illetve a majdani Memento Park területére szállítani a szocialista rendszerben állított, ideologikus töltetű szobrokat és emlékműveket.

A korántsem olyan dicső múlt hátrahagyott emlékeinek eredeti küldetése nem más volt, mint az utcán, mindenki számára hozzáférhető és kézzelfogható módon megjeleníteni a Rákosi- és Kádár-rendszert vezérlő ideológiát, amelybe a szocialista realizmus jegyében egyaránt belefértek a bizakodó tekintetű, erőtől duzzadó mintamunkások éppúgy, mint a kommunista világforradalom nevesíthető élharcosai is.

A Memento Park (akkori nevén: Szoborpark Múzeum) a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Budapest Galéria által lebonyolított pályázat győztese, Eleőd Ákos Ybl- és Podmaniczky-díjas építész koncepciója alapján készült el 1993-ban.

A szoborpark ötletével 1991-ben kezdett foglalkozni a Fővárosi Közgyűlés, a kulturális bizottság a kialakítás költségét negyvenmillió forintra becsülte. A projekt végül 62 millió forintba került. „Nem biztos, hogy esztétikai értelemben szép lesz az 1993 tavaszától látogatható szoborpark, de minden bizonnyal egy adott történelmi korszakot nagyon érdekesen, szemléletesen tud illusztrálni” – vélekedett az MTI-nek adott interjúban Zsigmond Attila, a Budapest Galéria főigazgatója 1992 augusztusában. Az érintett negyvenkét műalkotás elszállítását 1992. szeptember 14-én kezdték meg, elsőként a hűvösvölgyi Munkásmozgalmi emlékhely bontásával.

A XXII. kerület által biztosított területen, a Tétényi-fennsíkon létrehozott négyhektáros parkot az eredeti tervekhez képest néhány hónapos csúszással 1993. június 27-én adták át, a szovjet csapatok kivonulásának második évfordulóján, de mindössze egyetlen napra. „Éljen a szocialista szobrok országos találkozója!” – ezekkel a szavakkal köszöntötte a Budapesti Búcsú alkalmából az úgynevezett „próbamegnyitójának” résztvevőit Blaskó Péter színművész.

Az eseményt Bacsó Péter A tanú című filmklasszikus rendezője dirigálta, az eseményen a film Pelikán elvtársa, Kállai Ferenc és Bástya elvtársa, vagyis Both Béla is szerepelt.

A nagyközönség csak a szoborbontások megkezdésének első évfordulójától, vagyis 1993. szeptember 14-től látogathatta az attrakciót, ahová a felnőtt belépő 99 forint, a diákjegy pedig 19 forint volt. Az MTI beszámolója szerint a többször elhalasztott parkátadót minden különösebb ceremónia nélkül tartották meg ezen a napon, a XXII. kerületi önkormányzat pedig csak két nappal a megnyitás után értesítette a távirati irodát a park látogathatóságáról.

Eleőd Ákos a szoborpark műleírásában úgy fogalmazott: „az erőszakosan telepített, teret-várost-hangulatot a telepítők fölényével nyomasztó objektum eltávolítása nemhogy nem kerül a szobrok életébe (politikusoktól már ilyet is hallani!), de újratelepítésüknél már az erőszaknak és a fölénynek a hiánya dominál.”

Később hozzátette: öröm részt venni a könyvégetés elmaradásában. A Memento Park három tematikus részből áll: az első ösvénypár mentén a „felszabadulás” emlékművei, a második mentén a kommunista ideológiát fémjelző személyek, a harmadik mentén pedig (Eleőd Ákos szavaival élve) a manifesztálódott eszmeiség szobrainak gyűjtőköre található meg.

A Memento Parkba csakis a szocialista szobrok elitje kerülhetett: másoké mellett Kalló Viktor, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Kiss István művei. Fénykorukban Budapest ikonikus közterületein szolgáltak tájékozódási pontként nemcsak ideológiai, hanem földrajzi értelemben is a jámbor fővárosaiknak és az esztétikai és ideológiai kérdésekben igencsak demokratikus galamboknak egyaránt.

A személyi kultusz évei alatt a keleti tömb országaiban a generalisszimuszt, vagyis Sztálint mintázták meg a legtöbbször. Hazánkban önmagán túlmutató jelentőségre is szert tett a budapesti Felvonulási téren (ma: Ötvenhatosok tere) 1949-ben felállított, nyolc méter magas monstrum, amely hamar a szovjet elnyomás jelképévé vált. A szobrot a forradalmárok döntötték le 1956. október 23-án, de csak Sztálin csizmájától felfelé tudták a „bronzdiktátort” a földre vinni. A Memento Parkban már csak a forradalom leveréséig meghagyott csizmák másolatát tudták kiállítani.

A szocialista korszakot vállukon cipelő vezetők természetesen állandó témaként szolgáltak a rendszer megrendeléseit teljesítő szobrászművészeknek. De a kommunisták árfolyama is változott a hosszú évtizedek alatt: Joszif Visszaironovics Dzsugasvili, azaz Sztálin szobormásai után 1956 februárját, vagyis a Szovjet Kommunista Párt személyi kultuszt elítélő XX. kongresszusát követően megcsappant az elvtársak kereslete. Talán csak a bolsevizmus atyja Vlagyimir Iljics Uljanov, mozgalmi nevén Lenin volt az, akinek bölcs boltozatú homloka éppúgy utat mutatott a dolgozó népnek, akár bronzból, akár gránitból, akár mészkőből mintázták is meg.

Sokan talán nem is tudunk róla, hogy a Citadellán látható Szabadság-szobor talapzatán egykor egy szovjet zászlót lobogtató, a nyakában egy PPS–41-es gépfegyvert tartó, „felszabadító” katona idealizált szobra is látható volt. A nemzetközileg is ismert és elismert Kisfaludi Stróbl Zsigmond 1947-es Felszabadulás-emlékművének elülső mellékalakja bronzból készült, akárcsak a tizenhárom méteres főalak és a két oldalsó mellékalak is. Kisfaludi Stróbl a teljes emlékművet a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet vezetője, Vorosilov marsall utasítására készítette el. A zászlótartó figura ma már a Memento Parkban tekinthető meg.

A Memento Park egyik leghíresebb szoborcsoportja Segesdi György Jászai Mari térről eltanácsolt, kubista stílusban készült és 1971-ben felállított Marx–Engels-emlékmű. A kommunizmus ideológusduettje eredetileg a tér lipótvárosi oldalán helyezkedett el, a szoborpark kialakításakor a legtöbbe, mintegy ötmillió forintba a Marx–Engels-emlékmű eltávolítása került.