Lengyel győzelem a Tour de Hongrie második szakaszán

Megosztás Tweet



A lengyel Jakub Mareczko nyerte vasárnap a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második, Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszát.

A szombati nyitóetapot követően az éllovas spanyol Jon Aberasturi mögött a magyar versenyzők közül – a jóváírások miatt – egyaránt tíz másodperc lemaradással állt Dina Márton, Valter Attila, Kusztor Péter és Szatmáry András is.

A vasárnapi szakasznak 113-an vágtak neki a cívisvárosban: az esztergomi etapot nem fejezte be többek között a magyar válogatottból Dina Dániel és Istlstekker Zsolt, valamint a csíkszeredai Team Novákból Wermeser Zsombor és a székely Novák Károly Eduárd. Az esztergomi célegyenesben bukott lengyel Kamil Maleckit kiengedték a kórházból, a kulcscsontja az első feltételezésekkel ellentétben nem tört el, és vállalta a debreceni rajtot, ám végül nagyjából hatvan kilométer megtétele után feladta a versenyt.

A Hajdúszoboszlóig tartó 158 kilométeren 565 méter szintkülönbség várt a mezőnyre, az edzésbalesete után lábadozó Fetter Erik az MTI megkeresésére elmondta: mezőnybefutóra számít. Hasonlóan vélekedett Karl Ádám, aki a magyar válogatott kapitánya a Tour de Hongrie-n, ő úgy fogalmazott: nagy szél esetén nagy tempó várható, kis szélnél pedig elengednek egy szökést, majd a hajrá előtt igyekeznek befogni, hogy a sprinterek harcolhassanak a sikerért. Elárulta, számára is a szakaszgyőzelem a cél.

A rajtra 33 fokban került sor, Hajdúböszörmény és Balmazújváros megkerülésével visszatértek Debrecenbe a kerekesek, hogy egy kör után Hajdúszoboszló felé vegyék az irányt. A szakasz során hegyi hajrá nem, két gyorsasági részhajrá viszont várt a kerékpárosokra.

Korán kialakult egy ötfős szökés, amelyhez a magyar válogatott Szatmáry is fel tudott zárkózni, hatan pedig öt és fél perces, nagyjából négy kilométeres előnyre tettek szert. Azonban mivel négyen is tíz másodperces hátránnyal álltak az éllovashoz képest összetettben, így a mezőny nem engedte, hogy „hazaérjenek”. Szatmáry megnyerte az első, debreceni gyorsasági részhajrát, a másodikon pedig második lett Balmazújvárosban, az időjóváírásoknak köszönhetően egy ideig virtuálisan rajta volt a sárga trikó. Negyvennégy kilométerrel a cél előtt az üldözőknek egy vonat parancsolt megálljt, ám végül a várakozásoknak megfelelően a végül széthulló szökés előnye elfogyott, egyedül a spanyol Arturo Gravalos Lopez (Kometa-Xstra) tartott ki elöl, ám végül tíz kilométerrel a cél előtt őt is utolérték. Ezúttal mezőnyhajrá döntött a fürdővárosban, a sprintben Mareczko bizonyult leggyorsabbnak.

A célegyenesre fordító kanyar előtt többen buktak. A mezőnyre hétfőn a Karcag és Nyíregyháza közötti 182 kilométeres sík, 516 méter szintkülönbséget tartalmazó etap vár a 826 kilométer össztávú 41. Tour de Hongrie-n.