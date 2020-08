Tour de Hongrie idén is élőben az M4 Sporton

Megosztás Tweet



A Tour de Hongrie-val augusztus 29-től az országúti kerékpár is visszatér az M4 Sport képernyőjére. A közmédia minden szakaszról beszámol, az m4sport.hu-n és a MédiaKlikken pedig szombattól szerdáig folyamatosan élő közvetítéssel készül.

Májusban, az országúti kerékpáros körverseny eredeti időpontjában ötrészes magazinműsort sugárzott az M4 Sport, amelyben az útvonalat virtuálisan is végigjárhatták a sportág szerelmesei. Most azonban élő közvetítésben is átélhetik mind az öt szakasz küzdelmeit augusztus 29-től ifj. Knézy Jenő és Székely Dávid tolmácsolásában, miközben Magyarország legszebb tájain halad át a karaván.

„Nagyon várom az idei körversenyt. Nem titok, hogy a szívem csücske az országúti kerékpár” – kezdte ifj. Knézy Jenő, az M4 Sport kommentátora, aki több mint húsz éve közvetíti a sportágat. „A Tour de Hongrie-n évről-évre jobbnál jobb csapatok képviseltetik magukat. Idén is legalább hat-nyolc olyan versenyző indul, akik közül bárki megnyerheti a versenyt. Ráadásul a magyar kerékpárosok is folyamatosan lépdelnek előre, kisebb-nagyobb részsikereket érnek el a sorozatban például szakaszgyőzelemmel, hegyi hajrával és az sem ritka, hogy valamelyik megkülönböztetett trikó egy vagy két napig magyar versenyzőn van. Úgy tűnik, hogy ezekben is előre tudunk lépni” – mondta a közszolgálati sportcsatorna kommentátora.

„Az országúti kerékpár attól is hangulatos, hogy az út mentén rengeteg ember szurkol a versenyzőknek. Idén kevesebben tudnak majd odaférni, bízunk benne, hogy az M4 Sport közvetítésén keresztül sikerül olyan élményt adni a sportág szerelmeseinek, ami kárpótolja azokat is, akik idén nem tudnak vagy nem akarnak személyesen szurkolni. Azonban ami talán még ennél is fontosabb, hogy végre van egy olyan verseny Magyarországon, ami megmutatja hazánk szépségét. Azt hiszem, ennél jobb országimázst el sem tudok képzelni a tévén keresztül: a versennyel körbeutazzuk az országot, helikopterről megnézve a legszebb tájakat. Ez Magyarországnak óriási lehetőség. Nem csak egy verseny” – mondta az M4 Sport kommentátora.

A Tour de Hongrie szakaszai:

szakasz, augusztus 29., szombat: Esztergom-Esztergom, 118 km szakasz, augusztus 30., vasárnap: Debrecen-Hajdúszoboszló, 158 km szakasz, augusztus 31., hétfő: Karcag-Nyíregyháza, 182 km szakasz, szeptember 1., kedd: Sárospatak-Kazincbarcika, 171 km szakasz, szeptember 2., szerda: Miskolc-Gyöngyös-Kékestető, 188 km

A közvetítések az alábbi időpontokban láthatók a közmédián:

Augusztus 29., szombat

13:05 – M4 Sport (1. szakasz, élő)

Augusztus 30., vasárnap

14:00 – Duna World (2. szakasz, élő)

Augusztus 31., hétfő

15:00 – M4 Sport (3. szakasz, élő)

22:45 – M4 Sport (3. szakasz, ismétlés)

Szeptember 1., kedd

9:00 – M4 Sport (3. szakasz, ismétlés)

15:00 – M4 Sport (4. szakasz, élő)

21:50 – M4 Sport (4. szakasz, ismétlés)

Szeptember 2., szerda

8:55 – M4 Sport (4. szakasz, ismétlés)

15:00 – M4 Sport (5. szakasz, élő)

23:25 – M4 Sport (5. szakasz, ismétlés)

Szeptember 3., csütörtök

8:55 – M4 Sport (5. szakasz – ismétlés)

