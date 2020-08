Gulácsi vagy Löw ír történelmet a BL-ben?

Megosztás Tweet



Keddtől az elődöntőkkel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája. A legjobb négy között két német-francia párharcot rendeznek, elsőként kedd este 9 órától a Lipcse a Paris Saint-Germainnel találkozik. Ha a lipcsei együttesben Gulácsi Péter vagy Willi Orbán lehetőséget kap, akkor a sorozat történetében először léphet majd pályára magyar játékos a BL elődöntőjében.

Egyetlen lépés választja el a Lipcsét a Bajnokok Ligája döntőjétől, amely a legjobb négy közé kerüléssel története legjobb eredményét érte el a sorozatban. És nemcsak a német együttesnek, hanem Gulácsi Péternek és Willi Orbánnak is különleges lehet a Paris Saint-Germain elleni összecsapás. Magyar játékos ugyanis korábban még soha nem lépett pályára a legjobb négy között a BL-ben. Bár a két csapat korábban tétmérkőzésen még soha nem találkozott egymással, az összecsapás nem csak emiatt lesz pikáns – hangzott el az M1 híradójában.

A két vezetőedző kifejezetten jól ismeri egymást. Julian Nagelsmann, a Lipcse trénere, korábban Thomas Tuchel játékosa volt.

Ő volt a vezetőedzőm az Augsburgnál, de semmi több. Nagy a felhajtás emiatt, de nincs ebben semmi különös. Persze, akkor még nem gondoltam volna, hogy majd a Bajnokok Ligája elődöntőjében, vezetőedzőként, ellenfelekként csapunk majd össze. Csapatként kell majd jól működnünk a PSG ellen, megvan bennünk a potenciál, és ezt meg kell mutatnunk a pályán. Ugyanazt az elszánt, sikeréhes játékot kell játszanunk, mint az előző körben

– mondta Nagelsmann.

A Paris Saint-Germain, akárcsak német ellenfele, története során először juthatna be a Bajnokok Ligája fináléjába, mindössze harmadik francia csapatként. A párizsiaknál is van magyar vonatkozás, hiszen az együttes másodedzője Lőw Zsolt, aki hozzásegítheti a PSG-t ahhoz, hogy a hazai sikerek után Európában is a csúcsra érjen.

Négy kupát nyertünk Franciaországban, és most itt állunk az ötödik kapujában. Ez már önmagában egy álom, hogy itt lehetünk az elődöntőben, de készen állunk. Jól felkészültünk, és nem szabad nyomásról beszélnünk. Meglátjuk, hogy a kezdőcsapatban számolhatunk-e a kisebb sérüléssel bajlódó Mbappéval, de nem voltak problémái a lábával az Atalanta ellen. Az ő kapcsolata a pályán Neymarral egyértelműen nagy erősségünk

– mondta Thomas Tuchel.



A Lipcse – Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája elődöntőt kedden 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti.

