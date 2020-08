Magyar érdekeltségű rangadóval folytatódik a labdarúgó BL az M4 Sporton

Megosztás Tweet



Utolsó hetére fordult a labdarúgó Bajnokok Ligája tornája Lisszabonban. A keddi és a szerdai elődöntőt, valamint a vasárnapi döntőt is kizárólag az M4 Sport közvetíti élőben Magyarországon.

Gulácsi Péter, a Leipzig magyar kapusa (Fotó: MTI/EPA pool/Miguel A. Lopes)

Kedden történelmi elődöntőt rendeznek a sorozatban. A modern kori történetében most először fordul elő, hogy egy magyar játékos is pályára lép a legjobb négy között, hiszen minden valószínűség szerint ezúttal is Gulácsi Péter védi majd az RB Lipcse kapuját.

A német együttes keretében szintén helyet kap a magyar válogatott Willi Orbán is. Gulácsira nem vár könnyű feladat, hiszen kapuját Neymar, Mbappé, Icardi és Di Maria is veszélyeztetheti, a világsztároknak pedig közvetlenül adja az utasításokat a PSG másodedzője, Lőw Zsolt. A magyar szakembernek különösen pikáns a találkozó, hiszen korábban másodedzőként dolgozott a története messze legnagyobb sikerét elérő klubnál.

A sorozat népszerűségét mutatja, hogy a magyar közönség 9,1 százaléka, vagyis nagyjából minden 10. tévénéző a Bayern München–Barcelona összecsapást választotta péntek este az M4 Sporton. A szurkolók körében azóta is beszédtémát szolgáltat a mérkőzést. Az egyik kérdés, hogy Hansi Flick, tökéletes szezonra hajtó alakulata képes lesz-e ismét hengerelni az ellen a Lyon ellen, amelyet eddig mindenki lenézett, pedig a Juventust és a Manchester Cityt is búcsúztatta már.

Szerdán már korábban is lesz fontos futballközvetítés a köztévében, hiszen 19:00 órától a Duna Worldön lesz a Ferencváros-Djurgarden összecsapás.

A köztévé BL-programja ezen a héten:

Kedd, 20:15 M4 Sport: RB Lipcse – Paris Saint-Germain BL-elődöntő

Szerda, 18:55 Duna World: Ferencváros – Djurgarden BL-selejtező

Szerda, 20:15 M4 Sport: Olympique Lyon – Bayern München BL-elődöntő

Vasárnap: 20:00 M4 Sport: Bajnokok Ligája döntő