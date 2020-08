Hetvenedik születésnapján köszöntötték Jónyer Istvánt

Megosztás Tweet



Gálaműsorral köszöntötte kedden a 70. születésnapját ünneplő, négyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok Jónyer Istvánt a Magyar Asztalitenisz Szövetség.

A Marczibányi téri Ormai László Csarnokban tartott ünnepi esemény egy kisfilm vetítésével kezdődött, amelyben felidézték az ünnepelt legfontosabb sikereit. A sportember pályafutása alatt a vb-ken a négy arany mellett három ezüstöt és egy bronzot, az Eb-ken pedig négy aranyat, négy ezüstöt és öt bronzot gyűjtött, ő volt az 1970-es évek egyik legjobb játékosa.

Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár egy személyes emléket idézett fel köszöntőjében.

„Az 1979-es phenjani világbajnokságon 20 ezer ellendrukker előtt, a kínaiakat legyőzve sikerült diadalmaskodnia a magyaroknak. Néhány éve kaptam egy felvételt a döntőről, és kicsit tartottam attól, hogy lerombolja a fináléról a fejemben élő képet, de elárulhatom, hogy azóta rongyosra néztük” – fogalmazott az öttusázó világ- és Európa-bajnok, aki úgy véli, az a 41 évvel ezelőtti, motiváló siker is közrejátszott az általa elért eredményekben.

Jónyer István négyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok asztaliteniszező a 70. születésnapja alkalmából rendezett gálán az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Nátrán Roland, a MOATSZ elnöke arról beszélt, hogy Jónyer István akkor lett világbajnok, akkor állhatott a dobogó tetejére egyesben is, amikor senki nem gondolta, hogy megtörhető az ázsiai hegemónia. „Pályafutását befejezve is hű maradt szeretett sportágához, fáradhatatlanul tevékenykedik ma is.

Aktívan járul hozzá ahhoz, hogy a magyar asztalitenisz visszanyerje régi helyét a világ sportjában”

– mondta, aki az ünnepelt születési évére utalva átnyújtott Jónyer Istvánnak egy tanúsítványt, amely azt igazolja, hogy Jónyer 1950 névvel elneveztek róla egy csillagot.

Horváth Tibor, aki 1969 és 1996 között a magyar szövetség főtitkára volt, felelevenítette, hogy ő akkor került a MOATSZ-ba, amikor a nagy hármas - Jónyer István, Klampár Tibor és Gergely Gábor - már bontogatta szárnyait.

A volt játékostárs, Gergely Gábor azt mondta: ha Jónyer István valahol megjelenik, világsztárként kezelik, akinek a magyar és az egyetemes asztalitenisz is nagyon sokat köszönhet.

Jónyer István négyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok asztaliteniszező a 70. születésnapja alkalmából rendezett gálán az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

„Nálad jobban senki nem tudja ezt a sportágat” – jelentette ki.

Jónyer István arról beszélt, hogy sokszor kellett talpra állnia pályafutása alatt és azt követően is, de az akaraterejének köszönhetően ez mindig sikerült.

„Fantasztikus ez a mai ünnepség, és köszönöm a társaimnak, akik segítettek pályafutásom során” – mondta elérzékenyülve.

A gála zárásaként Jónyer István váltott néhány labdamenetet mostani éljátékosokkal és utánpótlás pingpongosokkal, valamint egykori játékostársaival.

Jónyer István Miskolcon született 1950-ben. Édesapja asztalos volt, édesanyja a helyi drótgyárban dolgozott. Mivel a Diósgyőri VTK edzőtermének közelében laktak, Jónyer

gyerekfejjel kosárlabdázni kezdett, de egy meccs közben elszenvedett sérülés miatt fel kellett adnia a sportággal kapcsolatos álmait.

Az asztaliteniszt azután választotta, hogy benevezett egy iskolák közötti versenyre, jóllehet akkor még ütője sem volt.

Budapest, 2020. augusztus 4. Jónyer István négyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok asztaliteniszező (b) Gergely Gábor, a világbajnokságot nyert magyar csapat tagja társaságában a 70. születésnapja alkalmából rendezett gálán az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Édesapja faragott neki egyet, de pénz hiányában hungarocellt ragasztott a fára, ami játék közben idegesítően kopogott. Talán emiatt, talán akkor már megmutatkozó tehetségének köszönhetően megnyerte a versenyt, és Dankovics József, a DVTK edzője elhívta az asztalitenisz-szakosztályba. Jónyer tehetsége hihetetlen szorgalommal párosult, s miután a nyári iskolai szünetben éjjel-nappal edzett, 14 évesen sorra legyőzte edzőpartnereit. Mivel versenyről versenyre egyre jobb teljesítményt nyújtott, Sidó Ferenc, a Budapesti Spartacus edzője a fővárosi klubba hívta.

A gimnazista Jónyer napjai a következő négy évben szigorúan be voltak táblázva: iskola után vonattal a fővárosba utazott edzésre, ahonnan csak késő éjjel ért haza.

1969-ben Budapestre költözött, és ettől kezdve a Spartacus színeiben versenyzett,

az 1980-as évek elején Olaszországban is játszott. A válogatottól 1984-ben vonult vissza, a nemzeti színekben 325-ször szerepelt. Profi játékosként az osztrák Stockerau csapatához igazolt, majd 2006-tól az SV Salamander Kornwestheim együttesében játszott a német körzeti ligában. 2018-ban a Las Vegasban rendezett veterán világbajnokságon is elindult, és a vigaszágon bejutott a legjobb 64 közé.

A nemzetközi porondon 1968-ban mutatkozott be, a lyoni Európa-bajnokságon Beleznay Mátyással bronzérmet szerzett párosban,

két évvel később Moszkvában a nála három évvel fiatalabb Klampár Tiborral az oldalán megismételte az eredményt. Berczik Zoltán szövetségi kapitány az együtt edző, összeszokott Jónyer-Klampár duót nevezte az 1971-es nagojai világbajnokságra, ahol a két fiú közti összhang és a rengeteg edzés meg is hozta az eredményt: az elődöntőben megverték a japánokat, majd a döntőben a kínai páros ellen győzedelmeskedtek, és a dobogó legfelső fokára állhattak.

Jónyer István négyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok asztaliteniszező a 70. születésnapja alkalmából rendezett gálán az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A vb-arany Jónyert még eltökéltebbé tette, Berczikkel ekkor dolgozták ki az úgynevezett Jónyer-kiflit, azt a pörgetést, amelynek köszönhetően a labda a hálót megkerülve egészen laposan csapódik a másik térfélre. Saját bevallása szerint az 1975-ös kalkuttai világbajnokság volt pályája csúcsa, ahol egyéniben és - Gergely Gáborral az oldalán - párosban is aranyérmet nyert.

A férfi egyéni döntőben a jugoszláv Antun Stipancicot győzte le 0-2-ről 3-2-re megfordítva a mérkőzést.

Négy évvel később, az 1979-es phenjani világbajnokságon a magyar asztalitenisz akkori három királya, Jónyer, Klampár és Gergely történelmet írt: csapatban megszerezték az aranyérmet, kétszer is legyőzve a verhetetlennek tartott kínaiakat, megtörve ezzel az ázsiai dominanciát a sportágban. Ugyancsak Phenjanban Klampárral párosban egy ezüstérmet is szereztek.

Budapest, 2020. augusztus 4. Jónyer István négyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok asztaliteniszező (b) Gergely Gáborral, a világbajnokságot nyert magyar csapat tagjával játszik a 70. születésnapja alkalmából rendezett gálán az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban (Fotó. MTI/Szigetváry Zsolt)

A későbbi világbajnokságokon már nem tudta megismételni a bravúrt, az 1981-es újvidéki vb-n ezüstérmet, az 1983-as tokiói vb-n pedig bronzérmet szerzett csapatban. Az Európa-bajnokságokon is négy arannyal lett gazdagabb: 1972-ben Rotterdamban Rózsás Péterrel, 1974-ben Újvidéken Klampárral állhatott a dobogó tetejére, 1978-ban Duisburgban, 1982-ben pedig Budapesten csapatban lett első helyezett.

Jónyer István 1967 és 1982 között 35 alkalommal nyert magyar bajnokságot, hat alkalommal egyéniben, 11 alkalommal párosban és 8 alkalommal vegyes párosban. Az Európa TOP-12 versenyben két ízben, 1971-ben és 1974-ben győzött, 1975-ben harmadik helyezett lett.

1996-tól, majd 2011 és 2013 között a Magyar Asztalitenisz Szövetség alelnöke volt, 1997-től rövid ideig a válogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedett.

Pályafutását számos rangos elismeréssel díjazták.

1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztje (polgári tagozat) kitüntetést, 2013-ban Prima-díjat, 2014-ben Magyar Örökség Díjat kapott. 2015-ben Pro Urbe Budapest díjjal tüntették ki, ugyanebben az évben beválasztották az Európai Asztalitenisz Hírességek Csarnokának tagjai közé. 2018-ban elnyerte az Emberi Méltóságért kitüntetést, tavaly a Magyar Sportújságírók Szövetsége és a Magyar Olimpiai Bizottság életműdíját kapta, emellett Terézváros, Miskolc és Onga - ahol gyermekkorát töltötte – díszpolgára.