Új sportcsatorna indulásával ünnepel az öt éves M4 Sport

Az ötödik születésnap mérföldkő a közszolgálati sportcsatorna történetében, ugyanis szeptember 12-től bővül az M4 Sport kínálata: minden szombaton és vasárnap 14 és 22 óra között a közmédia nemzetközi csatornáján, a Duna Worldön jelentkezik az M4 Sport+, ezzel még jobban kiszolgálva a szurkolókat és a sport iránt érdeklődőket határon innen és túl.

A születésnapról, az új csatornáról és a jövőbeli tervekről Székely Dávidot, az M4 Sport csatornaigazgatóját kérdeztük.

– Mikor fogalmazódott meg először az igény az új sportcsatornára?

– Célunk a kezdetektől, hogy minél szélesebb körben kiszolgáljuk a sport iránt érdeklődőket, ennek érdekében minél több felületet adjunk a sportközvetítéseknek. Az elmúlt időszakban sokat dolgoztunk azért, hogy sikerrel záruljanak a tárgyalások a közvetítési jogokról. Büszkén jelenthetem, hogy az M4 Sport elmúlt öt évéhez hasonlóan a következő években is nívós eseményeket hozunk el a nézőknek. Elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy szeptember 12-től hétvégenként 14-22 óra között az M4 Sport+ néven új csatornával jelentkezzünk a Duna Worldön.

– Korábban is volt rá példa, hogy egy-egy mérkőzést a Duna Worldön láthattak a nézők.

– Valóban, a párhuzamosan rendezett mérkőzéseknek esetenként eddig is a Duna World biztosított felületet. Ősztől változik az NB I felosztása, hiszen minden találkozót közvetítünk és tervben van, hogy az NB II-ből is több meccset adunk. Mindez annyi műsoridőt ölel fel, hogy most már nem férünk el egy csatornán, így jött a gondolat a pluszra. Korábban, ha egy hétvégi napon rendeztek két NB I-es találkozót és az F1-et, akkor mellé már szűkösen fért be más sportág. Vegyük csak a kosárlabdát. Szerencsére sok olyan magyar csapat volt és reméljük, lesz is, amelyiknek hét közben, például szerdán nemzetközi kupaszereplése van, ráadásul idegenben. Bármennyire szerettük volna, hogy a pénteki idősávban egy adott forduló legjobban hangzó párosítását közvetítsük, érthető okokból a csapatok nem tudták vállalni. Az M4 Sport+ elindulásával a többi sportági szövetséget is ki tudjuk szolgálni annak érdekében, hogy a magyar csapatok legjobb mérkőzései szurkolóbarát időben jussanak el a tévénézőkhöz hétvégén is. Ezzel valamennyi sportág nyer, hiszen így például egy röplabda Magyar Kupa négyes döntőt is élőben közvetíthetünk, meg tudjuk mutatni a férfi és a női döntőt is, nem kell azon sakkozni, hogyha háromszettes, akkor befér a műsoridőbe, ha ötszettes, akkor már előfordulhat összecsúszás.

– Miért esett a választás szeptember 12-re?

– Akkorra túl vagyunk az első őszi FIFA-napokon és addigra a jégkorong-, valamint a kézilabda-bajnokság is elindul a már zajló labdarúgás mellett, tehát valóban lesz mit adni. Addig viszont még sokat kell dolgoznunk a háttérben, hiszen egy új csatorna elindítása sok munkával jár. A főadó továbbra is az M4 Sport lesz, célunk, hogy a magyar sportot népszerűsítve, mindkét csatornát valódi tartalommal töltsük meg.

– A koronavírus miatti tavaszi leállás a sportcsatornákat is érintette. Felkészültek egy hasonló eshetőségre?

– A sport leállása nyilvánvalóan negatívan érinti a sportvilág valamennyi szereplőjét. Összességében jól reagáltunk a kihívásokra, élő sportesemények híján is értékes tartalmakkal, például a labdarúgó Eb-k vagy vb-k ismétlésével, vagy az olimpiai múltidéző sorozatunkkal hozzá tudtunk járulni az emberek hétköznapjaihoz. A nagy változást a Magyar Labdarúgó Szövetség sorozatainak újraindítása okozta: ott bebizonyosodott, hogy szigorú előírások és kifejezetten jó partneri együttműködés esetén lehetséges mérkőzéseket rendezni még akkor is, ha rosszabbodik a helyzet. Ez a jövővel kapcsolatban is bizakodásra ad okot.

– Bőséges kínálat ígérkezik ősszel, melyik sporteseményt várja a leginkább?

– Nem tudok egyet kiemelni, mert hálaistennek, rengeteg esemény várható, felsorolni is nehéz. Az egész időszakot várom, mert sok lehetőségünk lesz megmutatni, amit tudunk. Az ősz két fő eseményének egyértelműen a labdarúgó Eb pótselejtezői ígérkeznek, reméljük, mindkettőt megnyerjük. Ha a magyar válogatott novemberben - remélhetőleg szurkolók előtt - kijut az Európa-bajnokságra, legalább olyan euforikus pillanatot élhetünk át, mint amilyet öt évvel ezelőtt a norvégok ellen. Nagyon örülök, hogy ekkora mozgásterünk lesz és képernyőre kerülhet a kosárlabda alapszakasz, több vízilabda, úszás, atlétika és még hosszan lehetne folytatni.

– Öt éves az M4 Sport, mennyire elégedett azzal, ahol a csatorna most tart?

– A karantén idején az emlékezetes közvetítéseink között olyan kis klipeket mutattunk, amik azzal értek véget: folytatjuk. Ha megállunk egy pillanatra és ezt a számtalan élményt végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy valóban sokat tettünk hozzá a kollektív emlékezethez: az emberek el tudják mondani, hogy mit csináltak a magyar válogatott Eb-selejtezőin vagy meccsein. Én is emlékszem a körülményekre, hogyan néztem az osztrák, az izlandi vagy a portugál meccset és maradtam le az egyik Dzsudzsák-gólról, mert éppen utaztam A-ból B-be, hogy közvetíthessek egy másik találkozón. Ezek mind az M4 Sporthoz köthetők. Büszke vagyok rá, hogy mi adtuk a futballtörténelem legizgalmasabb magyar bajnoki döntőjét, amikor a Fehérvár és a Honvéd egymással játszott utolsó fordulós mérkőzést, és az egyiknek elég volt a döntetlen, a másiknak győznie kellett. Vagy arra, amikor a röplabdás lányok kijutottak az Európa-bajnokságra. A rövidpályás gyorskorcsolyázók nemcsak az olimpián tűntek fel, hanem a kezdetektől folyamatosan ott voltak az M4 Sporton. Lehet, hogy 2-3 évvel később lett volna még olyan sportcsatorna, amelyik rácsapott volna a világkupára, de nálunk nem volt kérdés, hogy a kezdetektől mutatjuk őket. Mi ezek miatt is jöttünk létre és nagyon jó visszagondolni, hogy ezeket is meg tudtuk mutatni. Elégedett vagyok, de nem megelégedett. Sok munka van mögöttünk és remélem még sok lehetőség előttünk.

– Az M4 Sport technikai felszereltsége is kiemelkedő.

– Nagyon jó látni a stúdióképeinket, hogy van olyan technikánk és látványunk, bejátszásaink és grafikánk, amiket bármelyik televízió megirigyelhetne. Kiemelném Volenszki Bálint F1-es grafikáit, amikhez hasonlót nem látni itthon, illetve Tóth Bálint UEFA-sztenderd dokumentumfilmjét a válogatott tavalyi évéről. Fontos, amit közvetítünk, de még fontosabb a hogyan. Mindig lehet jobbat és többet, szeretnénk modernek maradni, tartani a lépést, mert a médiában és a technikát figyelembe véve öt év nagyon sok idő. Ezeken is dolgozunk, de erre az egészre, valamennyien, akik itt vagyunk, büszkék lehetünk. Közvetlenül és közvetetten is olyan visszacsatolásokat kapunk, amik megerősítenek abban, hogy jó úton haladunk, de pont ez benne a jó, hogy sosem érsz az út végére.

– Együtt lélegeznek a csatornával az emberei és Ön is. Nem fél attól, hogy előbb-utóbb kiégnek?

– Most pihentünk. Ha nem is mindenki, de mindenkinek kicsivel szabadabb volt. Lehetett levegőt venni, amire szükségünk is volt.

– Hogy látja, sikerült?

– A legtöbbeknél igen. Ezzel nincsen problémánk. Hiába gondoljuk azt, hogy csak egy év múlva lesz az olimpia és hol van az még, ha tényleg lesz, akkor villámgyorsan eljön. És most aztán tényleg nem mondhatjuk, hogy nem volt időnk felkészülni, hiszen kaptunk még egy évet. Ebben az időszakban, amikor nem volt annyi műsor, mindenki végig gondolhatta. A cél, hogy megvalósítsuk az elképzeléseket.

– Mennyire sportos az M4 Sport stábja? Csak beszélnek róla vagy űzik is?

– Az egészen biztos, hogy itt nem dolgozik olyan, aki nem szereti a sportot. Nemcsak a munka miatt szól az életünk a sportról, hanem mert érdekel is minket. A karantén alatt a képernyőn is megmutatták a műsorvezetők, hogyan sportolnak. Mindig lehetne többet sportolni, ez nagyon összetett kérdés. Én is rendszeresen futok és biciklizek, de nem tettem a kirakatba, mert csatornaigazgatóként szeretnék háttérben maradni. Sokan sportolnak, Kovács István személyében van olimpiai bajnok is közöttünk, ami persze nem egyedülálló, de fontos. Szeretném, ha lehetnének később még többen, akik becsatlakoznak hozzánk ekkora rutinnal, ilyen sportmúlttal.

– Hogyan tudja összeegyeztetni csatornaigazgatói teendőit a kommentátori feladatokkal? Nem bánja, hogy utóbbi háttérbe szorul?

– 2017. november 1. óta vagyok ebben a szerepemben, azóta máshogy alakul a kommentátori beosztásom. Nem bánom, mert a kettőt együtt nem lehetne olyan szinten űzni, amilyen szinten szeretném. Mindent nem lehet egyszerre, mert akkor semmiben sem leszel igazán jó. A hibalehetőség pedig nem fér bele. Imádok közvetíteni, jó műsort is vezetni, de a mostani feladataimat is nagyon szeretem, ennyi pont elegendő nekem. Senkinek nem mondom meg pontról pontra, hogyan vezessen műsort, mert különböző személyiségek vagyunk és nem biztos, hogy mindenkinek az a megfelelő, amilyen én vagyok. A terepen gyakorlás lehetőségét megadom a fiatalabb kollégáknak, akik például az olimpián is részt vesznek.

– Egyáltalán nem hiányzik a korábbi terep?

– Úgy érzem, hogy most nagyon is a helyemen vagyok. Egy ilyen jogokkal, ilyen technikai háttérrel rendelkező csatorna igazgatójának lenni óriási megtiszteltetés. Sokan próbálták ezt korábban, voltak, akik jól csinálták, voltak, akik kevésbé. Közel három éve megbízik bennem a vezetőség, ez egy hatalmas visszacsatolás és önmagában elégtétel. Az M4 Sport+ új lehetőségeket, kihívásokat ad, amiken lehet gondolkodni, ezért is várom.

– Mik a csatorna távlati céljai?

– Nincs végső cél. Amint azt mondom, hogy ez ennél jobb nem lehet, akkor keresünk valami mást. Lehet újat csinálni, mert az visz előre. Sok helyen fedezhető fel az, hogy az adásmenetben kicserélik a résztvevő csapatokat és személyeket, de a séma ugyanaz. Ilyen nálunk nincs és arra törekszem, hogy a következő időszakban se legyen, mert akkor megszokássá válik, belefásulunk és negatív spirált indít el. Becsukjuk a szemünket és hirtelen 2024 lesz, mert ha ez most elindul ősszel, akkor nincs megállás Párizsig. Amennyire fárasztó lesz egyikből a másikba esni, épp annyira fogjuk élvezni és lesz jó, mert általában elégedetten zárjuk le a nagy eseményeket. A foci vb tipikusan az volt 2018-ban, ahol számottevően fejlődtünk, előre is léptünk és nem nagyon kaptunk negatív kritikát. Annál jobb közvetítés vb-ről, Eb-ről szerintem nem volt még itt a köztévén vagy Magyarországon és ezt azért jó kimondani. A cél pedig egyértelmű: folytatjuk.