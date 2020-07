Klasszis magyar sportolók SUP-oltak a Dunán

Megosztás Tweet



Újító jelleggel csatlakozott az Ötpróba-sorozathoz a SUP sportág; ennek alkalmából rendeztek szerda hajnalban evezést a Dunán klasszis sportolók részvételével.

SUP-olók a belvárosi Duna-szakaszon a Nagy Sportágválasztó Szervező Iroda Ötpróba szabadidősport-eseménysorozatának sajtónyilvános eseményén Budapesten 2020. július 15-én

( Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az eseményen deszkára állt Storcz Botond háromszoros olimpiai bajnok kajakos, volt szövetségi kapitány; Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó; Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakos; Baji Balázs világbajnoki bronzérmes sprinter; Földházi Zsófia világbajnok öttusázó; Rédei Kata világbajnok vízilabdázó; Cseh László négyszeres olimpiai ezüstérmes úszó; Hrutka János 24-szeres válogatott labdarúgó, valamint Horváth Noémi SUP-világbajnok is.

A remek hangulatú túrán a résztvevők a Római-parttól indulva, több mint tíz kilométert megtéve a Parlamentig eveztek.

Újító jelleggel hoztuk be az Ötpróba-rendezvénysorozat öt alapsportága közé a SUP-ot, amely ugye az evezéshez és annak minden formájához köthető. Heti rendszerességgel vannak már edzéseink és pontgyűjtő eseményeink, a Tisza-tónál Sarudon, valamint a Lupán és a Dunán is.

„A célunk továbbra is az, hogy a szabadidősport világában minél több ember mozogjon” – mondta Kiss Gergely, az Ötpróba futónagykövete, és hozzátette, a SUP egyre népszerűbb, természetközeli, csapatban közösségi élményt ad, egyedül pedig akár komoly sportteljesítmény is lehet.

A SUP a Stand Up Paddling angol kifejezés rövidítése, a dinamikusan fejlődő új sportágban a versenyzők egy deszkán állva eveznek a vízen.

Az Ötpróba keretében a szurkolók pontokat gyűjthetnek, amelyet értékes sportfelszerelésekre lehet beváltani, a legtöbb pontot összegyűjtők közül pedig 24-en személyesen drukkolhatnak majd a magyar olimpikonoknak a jövő évi tokiói ötkarikás játékokon.