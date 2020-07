Csúcssebesség: a Forma–1-gyel élre ugrott nézettségben az M4 Sport

Megosztás Tweet



Szombaton és vasárnap is piacvezető volt az M4 Sport az F1 Osztrák Nagydíj közvetítése alatt, vagyis a közszolgálati sportcsatornát választották ez időben a legtöbben Magyarországon a teljes népesség körében. Az M4 Sporton az idei második legnézettebb sportesemény volt az Osztrák Nagydíj, amely vasárnap a nézők 18,9 százalékát ültette a tévé elé. Az F1-nél csak a január 26-i Spanyolország–Magyarország férfivízilabda Eb-döntő nézettsége volt magasabb.

A legnagyobb érdeklődést a vasárnap 15.05 órakor kezdődő futam érte el: 477 ezren nézték a tévében, és közel 740 ezren kapcsolódtak be a közvetítésbe legalább egy percre, amelyből átlagosan 75 percet láttak. A futamot a tévéző népesség 18,9 százaléka választotta. A férfiakat kiemelkedően érdekelte ez az esemény, körükben 24,2 százalékos közönségarányt ért el a program, a fiatal férfiak körében pedig ennél is magasabb, 26 százalékos volt a közönségrészesedése. A közszolgálati sportcsatorna a szombati szabadedzés, az időmérő edzés, vasárnap pedig az időmérő edzés ismétlésekor és a futam alatt is a legnézettebb tévé volt Magyarországon. Az Osztrák Nagydíj a Médiaklikk.hu-n is népszerű volt: 32 ezer fővel és 64 ezer megtekintéssel zárt a közvetítés.

A Forma–1-legendák angol dokumentumfilm-sorozat szombati részét a közönség 5,1 százaléka választotta, ezzel ebben az idősávban a második legnézettebb csatorna volt az M4 Sport. Népszerűek voltak a Forma–2 és Forma–3-as közvetítések is, amelyekről az elkövetkező időszakban továbbra is rendszeresen beszámol a közmédia.

Érdemes továbbra is az M4 Sport műsorát követni, ugyanis július 10-én, pénteken ismét Spielbergben folytatódik a száguldó cirkusz. A Forma–1 Osztrák Nagydíj edzései és a futam mellett a Boxutca magazin is jelentkezik az M4 Sporton és az M4sport.hu-n.