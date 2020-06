Felvidéki rangadó szerdán este az M4 Sporton

Megosztás Tweet



Az OTP Bank Liga befejeztével sem kell lemondani az élő labdarúgó-közvetítésekről: a közszolgálati sportcsatorna szerdán este 20 órától az FC DAC 1904–Slovan Bratislava felvidéki rangadót tűzte műsorára a szlovák Fortuna Ligából.

A rájátszás 3. fordulójának összecsapására több mint hatezer ember látogathat ki a dunaszerdahelyi MOL Arénába, de a közvetítésnek köszönhetően ennél is többen lehetnek részesei és láthatják élőben a derbit a tévéképernyőn keresztül.

„Volt szerencsém ott lenni az első M4 Sportos DAC-Slovan rangadón. Akkor még nem készült el a teljes stadion, de így is magával ragadó volt minden pillanata – ráadásul a végén győzött is a csapat. Fontosnak tartjuk, hogy időről időre megmutassuk a dunaszerdahelyiek mérkőzéseit. A szerdai több, mint pusztán 90 percnyi foci, és nem csak azért, Bernd Storckék még a második helyet is megszerezhetik a bajnokság végén. Bízunk benne, hogy sokan izgulnak és szurkolnak majd a képernyők előtt”– mondta Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.

Érdemes a hét további részében is az M4 Sportra kapcsolni, ugyanis szerdán, csütörtökön és pénteken este az MLSZ RangAdó Díjátadóján a labdarúgó NB I gólkirálya, Radó András díjazása mellett kiderül, ki lett az év legjobb játékvezetője, edzője, Fair Play díjasa, felfedezettje, játékosa, valamint kié az év legszebb gólja az OTP Bank Liga idei szezonjában. Utóbbiról a nézők az m4sport.hu-n szavazhatnak.

A hétvége további része az autósportról fog szólni, péntektől vasárnapig a Forma-1 Osztrák Nagydíj edzései és a futam mellett jelentkezik a Boxutca magazin, valamint a Forma–2 és a Forma–3-ről is beszámol az M4 Sport és az m4sport.hu.

Felvidéki rangadó az M4 Sporton

Július 1. szerda 19.30 FC DAC 1904–Slovan Bratislava

A címlapfotó illusztráció.