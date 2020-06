Virtuális közönség szurkol a zárt kapus mérkőzéseken

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány okozta szünetet követően szép lassan minden labdarúgó-bajnokság újraindul, a biztonsági intézkedések miatt azonban a legerősebb ligákban az összecsapások csak a televíziók képernyőire térnek vissza. A zárt kapus mérkőzések hangulata messze elmarad a megszokottól, ami a játékosok teljesítményére és a szurkolók hangulatára is rányomja a bélyegét. A klubok és szurkolóik világszerte próbálták enyhíteni az üres stadionok lehangoló látványát, hol több, hol kevesebb sikerrel. A bevált módszerek mellett a legnagyobb csapatok különböző innovatív megoldások közül is válogathatnak.

Szomorú tény, de a labdarúgás még hosszú ideig nem lesz ugyanolyan, mint a koronavírus-világjárvány előtt volt. A franciaországi Ligue 1 kivételével szép lassan az összes topliga újraindul, a hosszú kihagyás után azonban a játékosok állóképessége mellett minden csapatnak arra is figyelnie kell, hogy felpörgesse labdarúgóit a vasárnapi hobbibajnokságok hangulatával vetekedő atmoszférára.

Kartondrukkerek és szexbabák a nézőtéren

A legmagasabb szinten teljesítő profi labdarúgók is alacsonyan kezdték, azonban az évek alatt már hozzászoktak, hogy a mérkőzéseken több tízezren szorítanak egy-egy jó megmozdulásukért a nézőtéren. Az őket éltető rajongókat a koronavírus-járvány egy szempillantás alatt kivonta az egyenletből, így ami marad, az 90 perc kőkemény harc egy olyan közegben, ahol még az elrúgott labda hangja is visszhangzik a levegőben. Ezt a futballisták valószínűleg nehezen élik meg, a klubok és szimpatizánsaik azonban mindent elkövetnek, hogy valamennyit visszaadjanak az „egykori” dicső atmoszférából.

Németországban az első osztályú labdarúgó-bajnokságban vitézkedő Borussia Mönchengladbach szurkolói azt találták ki, ha már nem lehetnek ott csapatuk mérkőzésein, azért feltöltik a nézőteret kartonpapírból készült hasonmásaikkal – írta a Bundesliga hivatalos oldala.

(Fotó: EPA/Martin Meissner)

Az ötlet futótűzként terjedt el a klub rajongói között. Mindössze 19 euróért bárkinek kikerülhetett a nagy méretű fotója a Borussia Park Stadion lelátójára, sőt, az ötletgazdák még az ellenfél szurkolóinak is megengedték ezt a „luxust”, aminek köszönhetően a vendégszektorba is került néhány „néző”.

A Gladbach szurkolói végül több mint 12 ezer kartonfigurát rendeltek, a bevételből származó profitot pedig helyi jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel.

Hasonló ötlettel próbálkozott a dél-koreai eső osztályú labdarúgó-bajnokságban az FC Söul, ám az ő kísérletük csúfos kudarcba fulladt. A klub május 17-i Gwandzsu elleni mérkőzésen töltötte fel nézőterét próbababákkal, melyekről hamar kiderült, hogy nem pontosan azok, aminek látszanak.

A cég, amelyet a csapat megbízott a hagyományos próbababák helyett szexbabákat öltöztetett be hétköznapi ruhába, melyet a sasszemű szurkolók hamar észre is vettek. A gyors felismerésben az is segítségükre volt, hogy néhány „műnéző” egy felnőtt játékszereket árusító cég nevét tartotta a levegőbe.

(Fotó: EPA/Yonhap South Korea Out)

Az incidens hatalmas port kavart az interneten, ami miatt a klub a közösségi oldalain kényszerült bocsánatot kérni. Közleményükben azt írták, többször is elmondták a feladattal megbízott cégnek, hogy hagyományos próbababákat szeretnének, végül mégsem vették észre a különbséget. Az FC Söul baklövését a dél-koreai labdarúgó-szövetség 83 100 dolláros pénzbüntetéssel szankcionálta – írta a CNN.

A Ferencváros maradt a bevált ötletnél

A magyar labdarúgó-bajnokságban szereplő Ferencváros is megragadta a lehetőséget, de a klub inkább a Mönchengladbachnál bevált módszernél maradt, melyet még a hangszórókból lejátszott szurkolói rigmusokkal is megtoldott. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a zöld-fehér együttes a visszatérést követően kettőből két mérkőzést nyert, mielőtt a kormányzat által kiadott rendelet engedélyezte a szurkolók beléptetését a stadionokba.

A Ferencváros középpályása, Sigér Dávid és a kartonszurkolók (Fotó: Facebook)

Angliában teljes felszerelésben készülnek a folytatásra

A topfutball visszatérésére minden topligában készülnek, a szurkolók hiánya okozta új légkör megszokására azonban a hírek alapján leginkább Angliában figyelnek oda. A Premier League visszatérése ultrák nélkül is nagy durranás lesz, hiszen a világ legnézettebb labdarúgó-bajnokságáról van szó, és ha csak abból indul ki az ember, hogy a Bundesliga sorra döntötte meg a nézettségi rekordokat, biztosra vehető, hogy a szigetországi pontvadászat elsöprő sikerrel lép majd újra színpadra.

Az edzői stábok ennek megfelelően igyekeznek ismét formába lendíteni a karantén ideje alatt egyéni edzésmunkát végző játékosokat, mert a közös foglalkozások hiánya miatt kivétel nélkül van mit behozniuk. Az is kiderült, hogy a mesterek nem félnek egyedi módszerekhez nyúlni, ha az új körülményekre kell felkészíteniük labdarúgóikat.

A West Ham United csapatánál a vezetőedző, David Moyes például teljes meccsfelszerelésben vezényli a tréningeket, hogy semmi se zökkenthesse ki együttesét, de a Tottenham Hotspur és a Manchester United is igyekszik hozzászoktatni labdarúgóit az atmoszféra hiányához. José Mourinho és Ole Gunnar Solskjaer is csapaton belüli edzőmérkőzésekkel acélozta a játékosokat a két alakulat június 19-i zárt kapus összecsapására.

A Manchester United játékosai teljes meccsfelszerelésben feszültek egymásnak az edzésen (Fotó: Twitter)

A csapaton belüli küzdelmek mellett szinte minden topligás klub kétségbeesetten próbál edzőmérkőzéseket szervezni annak érdekében, hogy a bajnoki hajrára ismét felpörögjön a keret. A szigorú biztonsági intézkedések miatt azonban ezeknek a találkozóknak a megszervezése sem egyszerű, hiszen egyetlen pozitív teszt felboríthatja a terveket.

A játékosok kedve mellett a szurkolói élményt is javítanák

A játékosok mellett a tv-nézők is megsínylik a mérkőzések visszafogott hangulatát, hiszen a rangadók korántsem olyan vonzók, ha a játékteret üres lelátók veszik körbe. Angliában erre a problémára a technológiában látják a megoldást.

A nézői élmény javítására a Premier League fontolóra veszi az audiohatások és a számítógéppel generált rajongók alkalmazását a zárt kapus mérkőzéseken – írta a The Indian Express.

Az angol bajnokság újraindítását a Bundesliga sikeres visszatérése inspirálta. Richard Masters, a PL vezérigazgatója elmondta: igyekeznek tökéletesíteni a német receptet annak érdekében, hogy a csapatok összecsapásai megfelelően kiszolgálhassák a „kiéhezett” rajongók igényeit.

„Nem jobb, de kissé eltérő megközelítést fogunk alkalmazni a zárt kapus termékkel kapcsolatban. Az új útirány volt az egyik dolog, amelyet ma megbeszéltünk a klubokkal. A csapatok és a műsorszolgáltatók egy csoportja ebben mellettünk áll” – közölte Masters.

Egyelőre egyik lehetőséget sem zárták ki, a legnépszerűbb megoldások között szerepel a háttérzajok és a szurkolói rigmusok lejátszása, valamint az, hogy a stadionban található üres helyekre számítógéppel generált (CGI) rajongókat vetítenek, hogy ezzel is emeljék az összecsapások hangulatát a tv-nézők számára.