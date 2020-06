Visszavonul az ír fenegyerek, Conor McGregor

Conor McGregor, a kevert harcművészet (MMA) egyik legismertebb alakja Twitteren jelentette be visszavonulását. „Hé srácok, úgy döntöttem, hogy visszavonulok a harctól” – posztolt, mellé egy olyan fotót feltöltve, amelyen édesanyja látható az egyik világbajnoki cím elnyerését követően Las Vegasban.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020