Piacvezető volt az M4 Sport a férfiak körében a szerdai kupadöntő alatt

Megosztás Tweet



Az élő közvetítések visszatérése óta az eddigi legnézettebb mérkőzés volt a szerda esti Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC (2–1) Magyar Kupa-döntő, amit 275 ezren láttak a tévében. A sorozat idei fináléja nézettebb volt és közönségaránya is magasabb lett az előző két finálénál. A férfiak körében a mérkőzés idejében az M4 sport volt a legnézettebb csatorna.

A találkozót élőben közvetítette az M4 Sport: 7,1 %-os közönségarányával és 275 ezres nézettségével a nap legnépszerűbb sportműsor lett a hazai sportcsatornák között. A kupadöntő alakulására is sokan voltak kíváncsiak: 649 ezren kapcsoltak legalább egy percre a csatornára a közvetítés ideje alatt. A férfiaknál 12,1%-os közönségarányt ért el a közvetítés, amit 203 ezer férfi nézett, ezzel körükben a mérkőzés idejében az M4 sport volt a legnézettebb csatorna.

A győztes gól szerzője, Djordje Kamber az M4 Sportnak adott interjújában megköszönte a Puskás Arénába kilátogató szurkolók biztatását és puszit küldött a tévéképernyő előtt ülőknek is, akikről akkor még nem is sejtette, hogy 275 ezren voltak.

„Nagyon boldog vagyok, hogy ennyien figyeltek ránk, a lehetőségekhez képest a stadionban is sokan, fantasztikus érzés volt. Örülök, hogy a tévénézők körében is népszerű volt a kupadöntő, remélem, nemcsak a Honvéd-szurkolóknak, hanem a semleges nézőknek is izgalmas és emlékezetes estét produkáltunk” – tette hozzá a Honvéd 36 éves labdarúgója, miután a mérkőzés másnapján szembesült a nézettségi adatokkal.

Érdemes követni a közszolgálati sportcsatorna műsorát a hét második felében is, a labdarúgó NB I 27. fordulójának minden mérkőzését élőben közvetíti az M4 Sport és az m4sport.hu.