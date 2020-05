Megvannak az újraindítási dátumok, de a topfutball sorsa továbbra is Németországon múlik

Megosztás Tweet



Mint éhezőnek egy falat kenyér, úgy érkezett el a futball szurkolók számára május 16-a, amikor a koronavírus-járvány miatt félbeszakított top öt labdarúgó-bajnokság egyike több mint két hónap után visszatért a képernyőkre. A Bundesliga próbaidős újraélesztése kétélű fegyver: egyrészt kiváló alkalom Németországnak, hogy népszerűsítse első osztályú ligáját, másrészt viszont, ha a játékosok körében megjelenik a fertőzés, az az egész sportágra hatással lehet.

A német első osztályú labdarúgó-bajnokság küzdelmeinek korai visszatérése az összes topliga számára vízválasztó lehet, mert bár a francia Ligue 1-t félbeszakították, ha a fegyelmezettségére oly büszke Németországban a szigorú korlátozások mellett megfertőződés nélkül zajlanak a fordulók, akkor a másik három „nagyágyú”, így az angol, a spanyol és az olasz pontvadászat mérkőzései is folytatódhatnak, amire a Premier League és a Serie A esetében már a kitűzött dátum is megvan.

Ha azonban az újraindítás Németországban kudarcot vall, az a teljes futballszezon végét jelentheti, amely rendkívül súlyos anyagi következményekkel, például a közvetítési díjak elvesztésével járna. A csapatok már így is nehéz helyzetben vannak, hiszen a jegyeladásokból származó profitról egyelőre beláthatatlan ideig le kellett mondaniuk, de egy ehhez hasonló bevételkiesés övön aluli, esetenként kiheverhetetlen ütésként érné a klubokat.

Szigorú próbaidőn a futball

Ez egy kísérlet, előreláthatatlan eredménnyel. Könnyen lehet, hogy látunk kettő vagy több hétnyi labdarúgást, majd minden sorozatot törölnek […], ha sok fertőzés vagy súlyos fertőzés jelentkezik

– idézi a CNN Philipp Köster, az 11 Freunde című futballszaklap főszerkesztőjének írását, melyet még a május 16-ára tervezett újraindítás előtt publikált.

A német labdarúgó-szövetség (DFB) a kockázatot szem előtt tartva, ennek megfelelően állította fel a visszatérés feltételeire vonatkozó szabályokat.

Bár a mondás, miszerint „a labdarúgás szurkolók nélkül mit sem ér”, igencsak nagy népszerűségnek örvend – főleg az egyre emelkedő jegyárak miatt tüntető fanatikusok körében –, a futball újraélesztése érdekében talán még a legelvakultabb ultrák is megbékéltek a DFB első számú kikötésével, hogy a találkozók zárt kapuk mögött kerülnek megrendezésre.

Üres lelátók a hazaiak 5-2-es győzelmével záruló Bayern München-Frankfurt mérkőzésen május 23-án (Fotó: EPA/Christian Kunz)

A Bundesliga mérkőzésein az átlagos nézőszám 43 300 fő,

az új szabályok szerint azonban maximum 322 ember tartózkodhat a helyszínen az összecsapások alatt.

Ebből a pálya közelében 98-an lehetnek, amibe beletartoznak a labdarúgók, edzők, egyéb stábtagok és a játékvezetők is, míg a lelátókon 115 személy helyezkedhet el, beleértve a higiéniás csapatot, az újságírókat és a mentőszolgálatot. A fennmaradó 109 személy a stadionon kívül tartózkodhat, ezt a létszámot főleg a biztonsági személyzet teszi ki.

A már-már megszokott kötelező 1,5 méteres távolság nem minden esetben kivitelezhető, a gólörömöknél viszont a DFB szigorú szankciókat helyezett kilátásba az érintkezések szabályozásánál. Emellett az öltözőket folyamatosan fertőtlenítik, míg a játékosokon hetente kétszer végeznek el koronavírus-tesztet, amelyen ha valaki pozitív eredményt produkál, az akár az egész csapat esetében kéthetes karantént von maga után, ahogyan az a szintén újraindított másodosztályú bajnokságban szereplő Dynamo Dresden együttesével meg is történt.

További fontos változás, hogy a sűrű meccsnaptár következtében a csapatok most ötször cserélhetnek a találkozókon.

Rekordnézettséggel rajtolt újra a Bundesliga

A futball után sóvárgó szurkolók már alig várták, hogy élőben nézhessék egy top bajnokság küzdelmeit, ezúttal azonban a zártkapus mérkőzések miatt csak a fotel kényelméből követhették nyomon az eseményeket. A konkurencia nélkül maradt Bundesliga pedig ennek megfelelően rekord számban ültette a tv elé a sport szerelmeseit.

A nagy visszatérés hétvégéjén, azaz a bajnokság 26. fordulójában az első, egyidőben lejátszott öt mérkőzés alatt a német Sky összesen 3,68 millió nézőt regisztrált, míg

az egész hétvégét tekintve több mint ötmilliós nézettségről számolt be, ami 27,2 százalékos részesedést jelentett – írta a Sport Business.

A többi országban is jóval átlagon felül teljesítettek a német meccsek, Angliában például a hétvége rangadóját, a Dortmund-Schalke mérkőzést átlagosan 500 ezren nézték, ami azért érdekes adat, mert a „hazai bajnokság”, a Premier League összecsapásait átlagosan 400 ezer néző követi.

A Ruhr-vidéki derbi – annak ellenére, hogy a reggeli órákban közvetítették – az Egyesült Államokban is tarolt, ahol 725 százalékkal magasabb nézettséget hozott, mint a legutóbbi tengerentúlon közvetített Bundesliga-találkozó.

A világ szeme a bajnokság ékköveire szegeződik

Azzal, hogy jelenleg a Bundesliga az egyetlen hétről hétre követhető top bajnokság, a globális nézettség tekintetében a harmadik helyről a dobogó legfelső fokára ugrott, amiből a közvetítési jogokat birtokló csatornák mellett talán a játékosok profitálnak a legtöbbet.

Most minden szem a német pontvadászat legjobbjaira szegeződik, így ha valaki ki tud tűnni, könnyen lehet, hogy a következő átigazolási időszak után már a világ egyik legjobb csapatában találja magát. Így járhat Kai Havertz is, aki ugyan már a pandémia előtt is felkeltette az európai élklubok figyelmét, a Bundesliga visszatérése óta még inkább a középpontba került.

A támadóként, középpályásként és szélsőként is bevethető játékos minden klubsorozatot figyelembe véve 37 mérkőzésből 14 gólnál és 8 gólpassznál jár, amelyek közül négy találatot a legutóbbi három fordulóban jegyzett. A Bayer Leverkusen és a német labdarúgó-válogatott mindössze 20 éves reménységét többek közt a Bayern München, a Chelsea és a Manchester United is árgus szemekkel figyeli.

Kicsit régebb óta, de Havertzhez hasonlóan a sérülése után ismét pályára lépő magyar válogatott védő Willi Orban csapattársa, Timo Werner nevét is rengeteg topklubbal összekötötte már a média. Nem is csoda, hiszen az RB Leipzig mellett már a Nationalelf első számú gólvágójává is előlépő csatár az idei szezonban 39 mérkőzésen 30 gólnál és 12 gólpassznál jár.

Bár az imént említett labdarúgók is felkeltették az érdeklődést,

a Bundesliga jelenlegi két legfelkapottabb játékosa továbbra is a Dortmundban keresendő.

Az idei szezonban 38 meccsen 37 kanadai pontnál járó Jadon Sancho esetében a sajtóorgánumok már szinte kész tényként kezelik, hogy elhagyja a sárga-feketéket, de a gólokat embertelen mennyiségben termelő Braut Erling Haaland-ot is minden héten másik klubbal hozzák szóba.

Júniusban további három topbajnokság folytatódhat

Nem sokáig sütkérezhet egyedül a rivaldafényben a Bundesliga, mivel a német módszer sikeres debütálásának köszönhetően már az angol és az olasz pontvadászat esetében is megvannak a kitűzött újraindítási dátumok: előbbi június 17-én, utóbbi június 20-án folytatódik, míg az olasz kupa elődöntőinek visszavágói június 13-án kerülnek megrendezésre. Annak ellenére, hogy a spanyol egészségügyi miniszter megadta az engedélyt, a La Liga visszatérésének pontos időpontjára egyelőre várni kell.

Az említett három topbajnokság játékosai szigorú feltételek mellett, kis csoportokban már megkezdték az edzést, és a megfertőződések szűrése érdekében a tesztelések is folyamatosan zajlanak. Ahhoz azonban, hogy három hónap után Angliában, Olaszországban és Spanyolországban is újra hivatalos mérkőzést rendezzenek, a német módszernek továbbra is tökéletesen kell működnie. A topfutball sorsa most Németország kezében van.

