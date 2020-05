Száz éve született a világjáró pápa, aki Magyarországra kétszer is ellátogatott

Megosztás Tweet



A mai napon lenne százéves a 2014 áprilisában szentté avatott II. János Pál pápa, aki 1978 és 2005 között a 264. római pápaként ült Szent Péter trónján. Személyében első és mindeddig egyetlen alkalommal volt a katolikus egyháznak közép-európai vezetője. Képválogatás a szentatyáról, aki több mint száz külföldi utazásával minden korábbi egyházfőnél nagyobb utat tett meg a világ körül. Magyarországra kétszer is ellátogatott.



Karol Józef Wojtyla néven született a Krakkóhoz közeli Wadowicében. Szüleit és testvérét korán elvesztette, egyetemi tanulmányait a második világháború szakította félbe.

Dátumozatlan fekete-fehér fotó Karol Józef Wojtyláról és iskolatársairól (Fotó: MTI/EPA)

Dolgozott gyárban, kőbányában, 1942-ben jelentkezett a náci megszállás idején illegálisan működő papi szemináriumba. 1946-os pappá szentelése után Rómában, a pápai egyetemen szerzett teológiai doktorátust. Több helyen szolgált, egyházi közösségét új módszerekkel szervezte, kirándulásokra, túrákra vitte a fiatalokat. A teológiai kar etika szakának elvégzése után a krakkói szemináriumban és a lublini egyetemen tanított.

XII. Pius pápa 1958. július 4-én krakkói segédpüspöknek nevezte ki, püspökszentelése szeptember 28-án volt a krakkói Wawel-székesegyházban. 1964 januárjában VI. Pál pápa kinevezte Krakkó érsekévé, majd 1967. június 26-án bíborossá kreálta.

Aktívan részt vett az 1962 és 1965 között tartott II. vatikáni zsinat munkájában, amelynek eredményeként a katolikus egyházban a tekintélyelv helyett a szolgálat, az igehirdetés került előtérbe.

Karol Jósef Wojtyla bíborost, krakkói érseket 1978. október 16-án választották pápává. Október 22-én a Szent Péter-bazilika előtti téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét, miután a római katolikus egyház vezetőjévé választották (Fotó: MTI/UPI)

1978-ban, a „három pápa évében”, amikor a VI. Pált követő I. János Pál 33 napi uralkodás után elhunyt, október 16-án általános meglepetésre a viszonylag ismeretlen lengyel bíborost választották meg a katolikus egyház fejének. Ő volt 455 év óta az első nem olasz, egyben az első közép-európai és az első szláv, 58 évével pedig 132 év óta a legfiatalabb pápa.

Nevének a II. János Pált választotta, ezzel is jelezve, hogy folytatni kívánja elődje politikáját. Arra törekedett, hogy helyreállítsa a tanbeli egységet, visszatérésre bírja a hivatalos egyházi tanításokhoz a túlzókat, a tanítóhivataltól eltérőket. A katolikus egyház kormányzásában is új rendszert vezetett be.

Pericle Felici bíboros a pápai hatalom jelképeként hat kereszttel díszített palliumot helyez II. János Pál pápa nyakába az 1978. október 22-i ünnepélyes beiktatás alkalmából (Fotó: MTI/UPI)

Sohasem tagadta meg gyökereit: hazája iránti szeretetét, a népi hagyományokban gyökerező Mária-tiszteletet, a munkásként szerzett tapasztalatokat, a lengyel zsidók deportálásának és az ellenük elkövetett népirtásnak az elítélését és a kommunizmus elleni harcot. Befolyása messze túlterjedt a Vatikánon, első, 1979-es lengyelországi látogatása nagyban hozzájárult a kommunista rendszer bukásához.

Több mint húsz merényletet kíséreltek meg ellene. 1981. május 13-án csodával határos módon élte túl, hogy a török Ali Agca közvetlen közelről rálőtt.

1981. május 13-án készült felvetel II. János Pál pápáról, amint összeesik, miután egy török szélsőjobboldali csoport, a Szürke Farkasok egyik tagja, Mehmet Ali Agca rálőtt a római Szent Péter téren (Fotó: MTI/EPA)

Ő volt a legtöbbet utazó pápa, nagyobb utat tett meg, mint valamennyi elődje együtt: 104 külföldi látogatása során 129 országot keresett fel, eközben a Föld–Hold-távolság háromszorosát tette meg.

Az archív képen II. János Pál pápa és Ronald Reagan amerikai elnök és felesége Nancy Vatikánvárosban 1982. június 7-én (Fotó: MTI/EPA)

II. János Pál pápa ausztriai látogatásának első állomásán, 1988. június 23-án Bécsben (Fotó: MTI/Manek Attila)

Mihail Gorbacsov szovjet államfő útban a párizsi csúcsértekezletre egynapos látogatást tett a Vatikánban, ahol 1990. november 18-án megbeszélést folytatott II. János Pál pápával (Fotó: MTI/ EPA)

II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadja a Vatikánban kalkuttai Teréz anyát, a Szeretet Misszionárus rend alapítóját 1997. május 20-án (Fotó: MTI/EPA)

II. János Pál pápa és Fidel Castro kubai elnök. II. János Pál pápa volt az első római katolikus egyházfő, aki látogatást tett Kubában (Fotó: MTI/EPA/Reuters/Paul Hanna, 1998. január 22. )

II. János Pál pápa George W. Bush amerikai elnökkel folytat megbeszélést, miután megérkezett a katolikus egyházfő nyári rezidenciájára, Castelgandolfóba 2001. július 23-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Reuter/Paolo Cocco)

II. János Pál pápa kirándulását örökítette meg a fotó a Dolomitokban, a Lorenzago di Cadorét övező hegyek között 1998. július 16-án (Fotó: MTI/EPA)

Magyarországon két alkalommal: 1991. augusztus 16. és 20. között, majd 1996. szeptember 6-7-én járt.

II. János Pál pápát Göncz Árpád köztársasági elnök fogadta a Ferihegyi repülőtéren 1991. augusztus 16-án. A katolikus egyház több magyas rangú vezetője, köztük Paskai László bíboros prímás, esztergomi érsek és Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke is jelen volt érkezésekor (Fotó: MTI/Soós Lajos)

II. János Pál pápa lerója kegyeletét Mindszenty József hercegprímás emléktáblájánál az esztergomi bazilikában 1991. augusztus 16-án (Fotó: MTI/Szebellédy Géza)

II. János Pál pápa áldást ad az államalapító Szent István születési helyén, a hazai római katolikus egyház fővárosában, Esztergomban tartott szentmisén 1991. augusztus 16-án (Fotó: MTI/ Szebellédy Géza)

II. János Pál pápát köszöntik Nyíregyházán a görögkatolikus püspöki palota udvarán 1991. augusztus 18-án (Fotó: MTI/Szebellédy Géza)

A Magyarországon tartózkodó II. János Pál pápa kispapokkal és szerzetes növendékekkel találkozott a Mátyás-templomban. A római katolikus egyházfőt a magyar szeminaristák nevében Dankó László kalocsai érsek köszöntötte 1991. augusztus 19-én (Fotó: MTI/Hámor Szabolcs)

II. János Pál pápa Magyarországra érkezésekor köszönti és megáldja az üdvözlésére érkezett gyerekeket a Ferihegyi repülőtéren 1996. szeptember 6-án (Fotó: MTI/T. Asztalos Zoltán)

2000-ben magánkihallgatáson fogadta Mádl Ferenc államfőt és Orbán Viktor miniszterelnököt.

A felvétel 2000. szeptember 22-én készült, amikor II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadta Mádl Ferenc államfőt és Orbán Viktor miniszterelnököt (Fotó: MTI/T. Asztalos Zoltán)

(Fotó: MTI/T. Asztalos Zoltán)

Minden elődjénél több szentet és boldogot avatott, bíborost kreált. Ő avatta boldoggá (1979), majd szentté (1997) Hedviget, Nagy Lajos király legfiatalabb lányát, ő emelte a szentek sorába Árpád-házi Kinga lengyel királynét (1999), avatta boldoggá Apor Vilmos vértanú győri püspököt (1999), Batthyány-Strattmann Lászlót, a „szegények orvosát” (2003) és IV. Károlyt, az utolsó magyar királyt és osztrák császárt (2004). Megreformálta a kánonjogot, a katolikus egyház törvénykönyvét, elkészíttette az új katekizmust.

Bocsánatot kért a katolikus egyház múltbéli bűneiért, törekedett az Észak-Dél ellentét feloldására, szót emelt az emberi jogokért. A lengyelen kívül kitűnően beszélt franciául, angolul, spanyolul, németül, olaszul, járatos volt a latinban, a hívőket rendszerint anyanyelvükön köszöntötte. Beszédeit maga írta, és a „pápai többes szám” helyett az egyes szám első személyt használta.

(Fotó: MTI/EPA/ANSA/Plinio Lepri)

Egészsége 1993-tól kezdett hanyatlani. A Parkinson-kórban is szenvedő II. János Pál pápa 2005. április 2-án, 84 éves korában halt meg, április 8-án helyezték örök nyugalomra. A 266 katolikus egyházfő közül csak Szent Péter és IX. Pius ült nála hosszabb ideig a pápai trónon.

A haldokló II. János Pál pápáért imádkoztak hívők a vatikáni Szent Péter téren 2005. április 2-án. Ezen a napon több tízezer zarándok, turista és olasz gyűlt össze a Szent Péter-székesegyház előtt, hogy meghallgassa a hivatalos vatikáni tájékoztatót a pápa állapotáról (Fotó: MTI/EPA/Jim Hollander)

Boldoggá avatási eljárását már temetésének hónapjában, az előírt öt évnél korábban elindította XVI. Benedek pápa. Boldoggá avatására rekordgyorsasággal, 2011. május 1-jén került sor, miután megtörténtnek ismertek el egy közbenjárására bekövetkezett csodát, Marie Simon-Pierre francia apáca felépülését a Parkinson-kórból. Boldog II. János Pál ünnepnapjának október 22-ét, pápaságának kezdetét jelölték ki.

A szentté avatáshoz szükséges második csodának egy Costa Rica-i asszony gyógyulását ismerték el, aki a lengyel pápához intézett imái nyomán gyógyult meg halálosnak minősített betegségéből. A szertartást 2014. április 27-én, kilenc évvel halála után, az isteni irgalmasság napján tartották (ennél gyorsabb csak Padovai Szent Antal kanonizációja volt a 13. században).

Lengyel hívők mécseseket gyújtottak egy mise alatt, amelyet a néhai II. János Pál pápáért mondtak a lengyelországi Torunban 2005. április 6-án (Fotó: MTI/EPA/Wojtek Szabelski)

George W. Bush amerikai elnök és felesége, Laura Bush, apja, George Bush és Bill Clinton korábbi amerikai elnökök, valamint Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter leróják kegyeletüket a vatikáni Szent Péter-székesegyházban II. János Pál pápa ravatala előtt 2005. április 6-án (Fotó: MTI/EPA)

Ezt az ünnepet II. János Pál vezette be Faustyna Kowalska lengyel szent tiszteletére, és ennek az ünnepnek az előestéjén hunyt el 2005-ben. Ez volt az első alkalom, hogy egyszerre két pápát avattak szentté, mert Ferenc pápa XXIII. Jánost is kanonizálta, és az is példátlan volt, hogy a szertartáson egyszerre két katolikus egyházfő, Ferenc pápa mellett XVI. Benedek nyugalmazott pápa is jelen volt.

Néhány nappal később szentelték fel a budapesti Szent István-bazilikában Magyarország első, Szent II. Jánosról elnevezett kápolnáját. A fővárosban nevét viseli a korábbi Köztársaság tér, tiszteletére több magyar városban is szobrot emeltek, életét több film, sőt musical is feldolgozta. Idén május 7-én megkezdődött szüleinek, Emilia Wojtylának és idősebb Karol Wojtylának a boldoggá avatási pere. A centenárium alkalmából magyarul is megjelent a Szent II. János Pál visszaemlékezéseit tartalmazó „Önéletrajz”, és a Magyar Posta alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki.