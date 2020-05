A keleti nyitásnak is köszönhető, hogy zökkenőmentes az eszközbeszerzés 

Megosztás Tweet



Több mint 17 és fél millió maszk érkezett Magyarországra a múlt héten. A koronavírus-járvány kezdete óta a magyar kormány folyamatosan szerezte be a szükséges védőfelszereléseket, egészségügyi berendezéseket azért, hogy felkészítse az egészségügyi ellátórendszert. Menczer Tamás elmondta, a zökkenőmentes eszközbeszerzés annak is köszönhető, hogy a magyar kormány tiszteleten alapuló külpolitikát folytat.



Több mint 17 és fél millió maszk érkezett Magyarországra a múlt héten, a koronavírus elleni védekezéshez szükséges eszközök szállítása ezen a héten is folyamatos lesz – mondta Szijjártó Péter, külgazdasági- és külügyminiszter az Országgyűlésben. Szijjártó Péter adatai szerint csaknem százmillió maszk érkezett már Magyarországra a világjárvány kirobbanása óta.

Folyamatosan zajlik az eszközbeszerezés

Megkezdődött a védekezés második szakasza – mondta Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár az M1 Ma reggel című műsorában.

Hozzátette, az első szakasz során az volt a cél, hogy a vírusgörbét ellaposítsák és felkészítsék az egészségügyi ellátórendszert az tömeges megbetegedésekre. Az ennek érdekében hozott intézkedések sikeresnek bizonyultak, ennek köszönhetően léphetett át az ország a második lépésbe, a fokozatos újraindítás szakaszában. Kiemelte, ebben a szakaszban is a legfontosabb cél, hogy minden szükséges egészségügyi felszerelésből legyen elegendő a frontvonalban dolgozók számára.

Azt is elmondta, a Magyarországra érkezett maszkok száma megközelíti a százmilliót. Azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy ennek jelentős részét már elhasználták a frontvonalban dolgozók, ezért is van szükség a folyamatos ellátásra.

„Az operatív törzs különböző szerveinek gyűlésén kedden is téma lesz a különböző eszközök beszerzése, a Belügyminisztérium, és Külügyminisztérium munkatársai, illetve az egészségügyi szakemberek arról fognak egyeztetni, hogy adott védőeszközökből, egészségügyi berendezésekből mennyire van szükség” – mondta.

A keleti nyitásnak is köszönhető a zökkenőmentes beszerzés

„A keleti nyitásnak jelentős szerepe volt abban, hogy Magyarország jó ütemben tudta és tudja beszerezni a kellő védőfelszereléseket, egészségügyi berendezéseket” – mondta. Hozzátette, a magyar külpolitikának egyik sarokköve, hogy kölcsönös tiszteletre építik a politikai kapcsolatokat. Ezt a tiszteletet a kínai vezetőség is érzéklete.

Elmondta, Szijjártó Péter külügyminiszter és kínai partnere között több egyeztetés is zajlott, a beszélgetések során a kínai külügyminiszter biztosította, hogy Magyarország megkapja a kért eszközöket, még akkor is ha jelenleg óriási verseny van a termékeikért.

Az Orbán-kormány már megküzdött egy gazdasági válsággal

„Az új gazdasági versenybe Magyarország jó eséllyel száll be, különös tekintettel arra, hogy a tavalyi évben a magyar gazdasági növekedés volt a legjobb az Európai Unióban” – emelte ki. Hozzátette, persze a válság soha nem jön jókor, de a kihívásokat Magyarország hatékonyan kezeli.

Arra is emlékeztetett, hogy az Orbán-kormány már egy gazdasági válsággal megküzdött 2008-ban. Akkor több mint nyolcszáz-nyolcszázötvenezer munkahelyet teremtettek ennek köszönhetően több család egzisztenciális helyzetét is jelentősen sikerült javítani. Elmondta, most is az a cél, hogy annyi munkahelyet teremtsenek amennyi megszűnt a koronavírus-járvány következtében. A kormány politikája, hogy az embereknek munkát kell adni nem segélyt, ahogy azt az ellenzék szorgalmazza – zárta gondolatait.

A címlapfotó illusztráció.