Hétfőn kezdődnek az érettségik

Hétfőn országszerte megkezdődnek az érettségi vizsgák, minden intézménybe kiszállították a védekezéshez szükséges eszközöket, a tantermeket fertőtlenítik. Az érettségit a koronavírus-járvány miatt nem kötelező most letenni: akár még holnap is dönthet úgy bárki, hogy csak ősszel vizsgázik.

„Ez egy vízválasztó, mondhatni a kisbetűs élet és a nagybetűs élet közt, nagyon izgulunk, nagyon szorítunk neki” – mondta Bauer István, a most érettségiző Bauer Zsófia édesapja. Zsófia fogorvosnak készül, a Pécsi Tudományegyetemen szeretne tovább tanulni. „A barátaimmal tanultam volna együtt, de ezt szerencsére online is meg tudtuk tenni, mindenben segítjük egymást, nem csak a tanulásban, de lélekben is” – mondta Zsófia.

Kézfertőtlenítőt helyeznek ki a székesfehérvári Árpád Szakképző Iskola és Kollégium egyik tantermébe 2020. április 30-án. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az elmúlt négy évben megszerzett tudásra alapoz a hétfői magyar érettségin Foczkó Kira. A miskolci diák informatikai szakgimnáziumban tanul, az érettségi után a technikumban szeretné továbbfejleszteni a tudását. Mint mondta, kabalája nincs, abban bízik, amit megtanult.

„A rendes felkészülést, már napokkal ezelőtt elkezdtem, tanultam, amik nehezebben mentek, még a tanáraimmal is átvettem, segítséget kértem, az utolsó időre már tényleg csak az átolvasások maradtak” – mesélt a felkészülésről Foczkó Kira. Hozzátette: „Úgy gondolom, hogy mindenképpen a novellaelemzést fogom választani, szerintem azt sokkal jobban meg tudom oldani, mint a verselemzést”.

Kiss Levente a tananyag átolvasása mellett az utolsó napon a pihenésre is szakított időt. Saját bevallása szerint van egy kis egészséges izgalom benne, de nem fél az érettségitől. „A tananyaggal nagyjából végeztünk, megfelelően fel tudtunk készülni az érettségire.

A pedagógusok minden tőlük telhető segítséget megadtak nekünk,

mindenben segítettek, hogy fel tudjunk készülni az érettségire” – mondta.

Az esztergomi ferences gimnáziumban – ahogy a város összes, az érettségi miatt érintett tanintézményében – átrendezték a termeket és mindent lefertőtlenítettek, valamint a védőeszközöket és a kézfertőtlenítőket is bekészítették.

„Önkormányzatunk vállalta, hogy a hét intézményben, ahol holnapi napon megkezdődnek az érettségi vizsgák, a tantermeket, tanműhelyeket, vizes blokkokat fertőtlenítjük. Ezt minden nap, minden egyes érettségi vizsga után, ahol másnap lesz érettségi, meg fogja ismételni az önkormányzat” – mondta Hernádi Ádám, a város polgármestere.

Az iskolák országszerte napok óta, folyamatosan készülnek az érettségikre, mindenhol szigorú óvintézkedések lesznek. A vizsgák a szokottnál egy órával később, reggel 9 órakor kezdődnek és legfeljebb 10 vizsgázó lehet majd egy teremben, amelyekben folyamatos lesz a szellőztetés, mindenki kap maszkot, a tanárok pedig kesztyűt is.

Az érettségihez készítenek elő egy tantermet. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

„ Megtörtént minden intézménybe a védekezéshez szükséges eszközöknek a kiszállítása: maszkok, fertőtlenítők, illetve a kesztyűk mindenhová megérkeztek az állami tartalékok terhére” – mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár.

„Az idei érettségi különleges, hiszen ebben a helyzetben elsősorban a biztonsági intézkedéseken van a hangsúly.

Hangsúlyozzuk ismét, hogy a részvétel nem kötelező,

az ősszel is lesz érettségi és a keresztféléves felsőoktatási felvételit is meg fogjuk majd hirdetni, bárki, akár még holnap reggel is dönthet úgy, hogy inkább későbbre halasztja” – tette hozzá Maruzsa Zoltán.

Országszerte összesen több mint 84 ezren kezdhetik meg hétfőn az érettségi vizsgákat, néhány tárgy kivételével, csak írásbeliket tartanak.