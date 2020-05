Nem teljesültek az első szabad választást övező várakozások

Megosztás Tweet



Harminc ével ezelőtt alakult meg a rendszerváltás utáni első szabadon választott Országgyűlés.

Az Országgyűlés megalakulását megelőzte az első szabad választás, amelyre negyven év pártállami időszak után került sor.

Lánczi Tamás politológus az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, hogy ezt megelőzte egy hatalmas várakozás, hiszen közel negyven évig egyetlen párt indulhatott a választáson.

Hozzátette, sokan úgy gondolták, hogy az első szabad választás automatikus magával fogja majd hozni azt a nyugati életformát, azt a jólétet, azt a biztonságot, amelyeket addig a magyarok csak a nyugati filmekből ismerhettek.

Elmondta,

az első időszakban már kiderült, hogy ez a demokrácia és a szabadság némileg másképp működik, mint azt sokan várták,

vagy gondolták. Rögtön elindultak olyan viták, amelyek erősen polarizálták az egész közbeszédet.

Emlékeztetett, hogy májusban összeült az első szabadon választott parlament, és júliusban már éles vita zajlott. Az úgynevezett címervita arról szólt, hogy milyen alapvető értékeket tartanak fontosnak, mire fog épülni a magyar demokrácia.

Jól látszott, hogy erről nagyon különbözők voltak a vélemények az akkori parlamenti képviselők és pártok között. Az 1994-ben visszatérő utódpárt legfontosabb vezetői székeibe pedig azok ültek be, akik 1990 előtt is a hatalom birtokosai voltak, ezzel újabb csalódást okozva – fejtette ki a politológus.



Majdnem mindegyik pártról elmondható volt, hogy tulajdonképpen nem lehetett tudni, hogy mit akar, kinek a nevével lép föl. Ezért az embereknek azok a rövidre nyúlt kampányok alapján kellett dönteni, amit 1989 és 1990 elején láttak. Ennek alapján a Magyar Demokrata Párt (MDF) lett a befutó.

Hangsúlyozta,

alapvetően az MDF hordozta magában azt az ígéretet, hogy Magyarország visszatérhet a történelmi tradícióihoz,

és ahhoz a történelmi pályaívhez, amelyről a második világháború előestéjén letért.

A nyugalomra, a békés átmenetre, és a keresztény történelmi tradíciókhoz való visszatérésre szavaztak a magyarok, ennek a reményében választották meg MDF-et.

Ez részben be is jött, nyilvánvalóan a gazdasági várakozások nem. Ezzel szemben volt a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) alternatíva, az úgynevezett nyugatos alternatíva, amely azt ígérte, hogy semmi mást nem kell csinálni, csak egy az egyben le kell másolni a nyugat-európai mintákat, és akkor automatikus be fog következni az a jó lét, amiről a magyarok áhítoztak – emelte ki a politológus.

Antall József, az első szabadon választott kormány miniszterelnöke

az ideológiailag azonos alapokon álló pártokból kovácsolt jobbközép kormánykoalíciót,

ám az MDF, a Független Kisgazdapárt és a Kereszténydemokrata Párt között, illetve a pártokon belül is komoly ellentétek alakultak ki – idézte fel a szakember.

Hozzátette: az egész összeomló kommunista gazdaság, a másfélmillió megszűnt munkahely és a hatalmas államadóság az MDF-kormány nyakába szakadt, miközben a békés, az elitek által lebonyolított rendszerváltás során az állampárti elit átmenthette hatalmi pozícióit például a gazdaságban és a titkosszolgálati szférában, így a következő választáson 1994-ben már az utódpárti MSZP térhetett vissza a hatalomba. Ez volt az általános szocialista országokban, a rendszerváltás gazdasági összeomlással járt és a posztkommunista elitek hamar visszatérhettek a hatalomba – összegzett a politológus.

Harminc éve, 1990. május 2-án ült össze a rendszerváltás utáni első, szabadon választott Országgyűlés.

