Álhír #18: „Nálunk semmilyen információ nincs”

Az igazság az, hogy a kormányzati tájékoztató honlapon elérhetők a naponta frissülő adatok a fertőzöttekről, a gyógyultakról, az elhunytakról, a hatósági házi karanténban lévőkről, valamint a mintavételekről is.

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke április 17-én arról beszélt az ATV-ben, hogy nincs elég információja a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.

Úgy fogalmazott: „Hát nincs információnk. Tehát, amíg más országban azt látjuk, hogy nyíltan elmondják az embereknek, hogy mi a helyzet, hány beteg van, hány tesztet végeztek, hányan hunytak el, hogy áll az egészségügyi rendszer, nálunk semmilyen információ nincs, tehát mi is csak a sajtóból szerezzük az információkat.”

EZ EGY ÁLHÍR!

AZ IGAZSÁG AZ, HOGY A KORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ HONLAPON ELÉRHETŐK A NAPONTA FRISSÜLŐ ADATOK.

Láthatjuk az igazoltan koronavírussal fertőzöttek, a fertőzésből felgyógyultak, a hatósági házi karanténban lévők, az elhunytak számát, valamint az akkreditált laboratóriumban vizsgált minták számát is. Az elhunytak esetében elérhetők a nemre, a korra és az alapbetegségre vonatkozó információk is. A fertőzöttek száma pedig megyei bontásban is látható. Ezenkívül az operatív törzs és Müller Cecília országos tiszti főorvos naponta ad részletes tájékoztatást a járvánnyal kapcsolatban.