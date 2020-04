Álhír #17: „A beígért egészségügyi jutalomnak híre sincs”

Megosztás Tweet



Az igazság, hogy az egészségügyi dolgozók bruttó félmillió forintban részesülnek nyár elején.

Egy koronavírus-osztályon dolgozó orvos meglátta a márciusi fizetési papírját, és elszakadt nála a cérna – ezzel a címmel közölt cikket a 444.hu. A lap azt írja, hogy egy nyugat-magyarországi kórház tüdőgyógyásza nyilatkozott nekik. Szerintük az orvos azt mondta: a beígért jutalomnak híre sincs.

A portál sem a kórházat, sem az orvost nem nevezte meg. A telefonon, névtelenül nyilatkozó pulmonológus szerint az 500 ezer forintos pluszpénzről semmi konkrétumot nem lehet tudni.

Ez azonban nem igaz.

„Ebben az évben minden egészségügyi dolgozónak tudunk biztosítani 500 ezer forintnyi plusz juttatást elismerendő a munkájukat” – ezt Orbán Viktor jelentette be április 3-án a Kossuth Rádióban, vagyis – ahogy a 444 fogalmaz: a „beígért jutalom” – nyilvánvalóan nem szerepelhet egyetlen egészségügyi dolgozó márciusi fizetési papírján sem – emlékeztetett az M1 Híradója.

A meg nem nevezett orvos azt is kifogásolta, hogy nem lehet tudni, az 500 ezer forint nettó vagy bruttó összeg. Sőt, olyan állítólagos információkat is terjeszt, amelyek szerint a juttatást „kajajegyben vagy valami ilyesmiben” kapják majd meg. Azt is állítja, hogy volt olyan információ: csak az év végén.

Ezek az állítások sem igazak.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a bejelentés másnapján, vagyis április 4-én elmondta:

a pluszpénzt a nyár elején kapják meg az egészségügyi dolgozók. Mindenki, vagyis a technikai személyzet is.

Vagyis: nem – ahogy az állítólagos orvos mondta – kajajegyben és nem az év végén. Vagyis ez is kiderült már április 4-én. Gulyás Gergely azt is mondta: ez egy egyszeri fizetéskiegészítés, az összeg pedig bruttó félmillió forint.

Ez az összeg „nem sokat segítene” – olvasható a 444 címlapján. A cikkben viszont sehol nem beszél arról az orvos, hogy nem jelentene számára segítséget a félmillió forintos pluszpénz. Azt a tényt viszont nem említi a 444, hogy a jutalom mellett még idén novemberben megkapják az egészségügyi szakdolgozók és a védőnők a korábban ígért 20 százalékos béremelést is.