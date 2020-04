A PCR-tesztek a vírus örökítőanyagát mutatják ki

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány tesztelésére a világ szinte minden országában a PCR-teszteket használják. Ezek a tesztek a vírus örökítőanyagát mutatják ki, amelyhez az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint általában légúti mintát használnak. Azonban ezek a tesztek a mintavétel pillanatára vonatkozó eredményeket mutatják.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Tesztelni vagy nem tesztelni? Ebben az orvosszakmai kérdésben az első megbetegedések óta tart a társadalmi és politikai vita.

Magyarország az Egészségügyi Világszervezet (WHO) stratégiai iránymutatását alkalmazza, amely leírja, hogy mi alapján kell priorizálni a teszteket – ezt Ledia Lazeri, a WHO budapesti irodavezetője is megerősítette a napokban. Azt mondta, Magyarországon elegendő koronavírustesztet végeznek. A WHO szerint az az optimális, ha minden egyes igazolt fertőzés mellett tíz másik tesztet is végeznek. Magyarországon ez az arány háromszoros, miden kimutatott esetre harminc másik teszt jut.

Ha valaki vitatja a Magyarországon elvégzett szűrések mennyiségének hatékonyságát, annak feltehetően a WHO-val van vitája.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, Magyarország a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendszer szerint az Egészségügyi Világszervezet által javasolt tesztelési protokollokat használja. Ennek értelmében

a legfontosabb, hogy a tüneteket mutató személyek vizsgálata megtörténjen,

hiszen csak így lehet igazolni a fertőzés meglétét, és ez alapján lehet meghozni a járványügyi intézkedéseket.

Kiemelte, a járványügyi intézkedések közül a legfontosabb, hogy a betegeket elkülönítsék, a szoros, illetve az alkalmi kontaktjaikat felderítsék. Hozzátette, az is kiemelten fontos a járvány megfékezése szempontjából, hogy az igazoltan megbetegedett személyek szoros kontaktjai szintén járványügyi megfigyelés alá kerüljenek 14 napra, mert ez idő alatt kiderülhet, hogy megfertőződtek vagy sem.

A PCR-tesztek váltak általánosan elfogadottá

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa elmondta, jelenleg egy folyamatosan változó hadszínteret jelent a koronavírus-járvány, ugyanis a tudósok most ismerik meg a járványt, annak bizonyos virológiai aspektusait és egyéb vonatkozásait.

Mivel a kutatók hamar megismerték a vírus genetikai kódját, ez alapján elkészítettek többféle PCR-tesztet is. A WHO ajánlása alapján több felhasználási területe van ezeknek a teszteknek – ismertette a virológus.

Mára kijelenthető, hogy a PCR-, vagyis a polimeráz-láncreakción alapuló tesztek váltak általánossá és elfogadottá a világ szinte minden országában.

Hozzátette, a PCR-tesztek

a vírus örökítőanyagát mutatják ki,

amelyhez a WHO ajánlása szerint általában légúti mintát használnak. A pozitív teszteredmény a vírus jelenlétét bizonyítja, és egy akut, aktív fertőzésre utal. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egy teszteredményt akkor nyilvánítanak pozitívnak, ha több koronavírus-génrészt is kimutat a teszt.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a járvány elharapódzása óta sokat lehet hallani arról, hogy különböző gyorstesztek elárasztották a piacot. Hozzátette, ezek használatát azonban sem a WHO sem az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ nem javasolja. Ezek a tesztek általában vagy a vírusra képződő antitesteket mutatják ki, vagy a vírusnak valamilyen más részletét, így csak alacsony hatékonyságúak, maximum kutatási céllal alkalmazhatók.

Az aktuális állapotot mutatják a teszteredmények

Galgóczi Ágnes elmondta, a PCR-technológiával végzett tesztek csak aktuális állapotot mutatják, vagyis azt bizonyítják, hogy abban a pillanatban, amikor a mintát levették, akkor a vírus jelen volt-e a szervezetben vagy nem.

Hozzátette, a betegség dinamikájában még nem egészen jártasak a szakértők, így egyelőre nem tudják biztosan, hogy mikor kezdődik például a protektívellenanyag-termelődés, vagy mikor lehet valóban kimutatni, hogy valaki már védett a fertőzéssel szemben.

Arra is kitért, hogy mivel

a fertőzés az esetek nyolcvan százalékban enyhe klinikai tüneteket produkál,

így nem biztos, hogy a fertőzött orvoshoz fordul, ezért nem lesz igazolt a fertőződése. Azonban egy negatív PCR-teszt két dolgot is jelenthet. Egyrészt jelentheti azt, hogy az egyén még nem fertőződött meg a teszt elvégzésekor, de jelentheti azt is, hogy már át is esett a betegségen, meggyógyult, és a légutaiban már nem mutathatók ki a vírus génjei.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.