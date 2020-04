Tudósok szerte a világon azon dolgoznak, hogy kifejlesszék az oltóanyagot, ami védettséget biztosíthat az embereknek a koronavírussal szemben. Nagy-Britanniában és Németországban ezen a héten megkezdődhet a lehetséges oltóanyag emberi tesztelése. A tömeges alkalmazásra azonban még hónapokat kell várni, szakemberek ezért a vérplazmából előállított ellenanyag alkalmazását is sürgetik. Így tesznek Magyarországon is: a szérum előállításához most önkéntesek jelentkezését várják – hangzott el az M1 Híradójában.