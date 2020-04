41. születésnapját ünnepli a Mágikus Magyar

Gera Zoltán szülőhelyén, Pécsen kezdte meg futballkarrierjét, első trófeáit, azonban az FTC színeiben szerezte meg, melyhez 2004-ben igazolt. A pályafutása korai évében háromszor is az év labdarúgójának választott játékos (2002, 2004, 2005) a Zöld Sasoknál eltöltött első négy szezonja alatt két bajnoki címet (2001, 2004) és két Magyar Kupa elsőséget ünnepelhetett (2003, 2004).

Az ifjú Gera Zoltán tehetségére a szigetországban is felfigyeltek, ő pedig nem ijedt meg a kihívástól: 2004-ben légiósnak állt és a West Browmwich Albion játékosaként Angliában folytatta karrierjét.

Fénykorában minden magyar szurkoló legalább három Gera Zoltánt kívánt a válogatott középpályájára karácsonykor, de így volt ezzel egykori edzője, Bryan Robson is.

Angliában a kiszámíthatatlan cselei és bomba góljai miatt a Mágikus Magyar becenevet kapta. Többek közt a kivételes kvalitásai miatt pedig korábbi csapattársa, Ronnie Wallwork szerint Gera egy év alatt legendává vált a West Bromnál, ahol 2004 és 2008, valamint 2011 és 2014 között összesen hét szezonon át volt a klub játékosa.

A két időszak közti rövid kitérőt egy másik szigetországi együttesben, a Fulhamben töltötte, melynek kulcsembere volt, amikor a csapat a 2009–2010-es szezonban egészen az Európa-liga döntőjéig menetelt.

A Premier League-ben 172 mérkőzésen 17 gólt és nyolc gólpasszt, a másodosztályú Championshipben 83 mérkőzésen 13 gólt és 14 gólpasszt jegyzett az Angliában töltött kerek tíz esztendeje alatt, ahonnan már-már mesébe illő módon fiatalkori sikerei helyszínére, a Ferencvároshoz tért vissza, hogy keretbe foglalja pályafutását.

Karrierje utolsó négy éve alatt további egy bajnoki címet (2016) és három Magyar Kupát gyűjtött be a zöld-fehérekkel, mielőtt 2018 júniusában végleg bejelentette visszavonulását.

