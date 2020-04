Videó: Magyarországon többet tesztelnek, mint amennyit a WHO előír

A fegyelmezett védekezésnek köszönhetően sikerült ellaposítani a koronavírus-járvány terjedésének görbéjét Magyarországon – közölte Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője.

Elmondta, a kormány eddig is és ezután is a legrosszabb forgatókönyvre fog felkészülni. Magyarország eddig jól védekezett a vírussal szemben, de ez nem jelenti azt, hogy ezt követően is minden szám a várakozások szerint alakulhat majd.

Az országnak arra kell felkészülnie, és a kormány is erre készül, hogy a legrosszabb esetben is mindenki számára biztosított legyen a kórházi ellátás, amely biztosítja adott estben egészségének biztonságát, az életben maradásához szükséges feltételeket.

Hangsúlyozta, meghatározott protokollok szerint, egyebek mellett a WHO által meghatározott protokollok szerint zajlik az országban a tesztelés, így magabiztosan tudjuk megállapítani az országban jelen lévő fertőzöttek számát és helyét.