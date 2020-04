Videó: Május 3-ra várják a járvány tetőzését hazánkban a szakemberek

Várhatóan május 3-án fut a csúcsra a járvány – vetítette előre az országos tiszti főorvos. Hozzátette: a járvány csúcspontja azt jelenti, hogy utána már várhatóan nem emelkedik az új megbetegedettek száma.

„Azt azonban nem tudjuk megmondani, hogy ez majd meddig tart. De a számítások szerint most erre a dátumra készülünk és tervezünk az egészségügyi ellátó rendszerrel” – mondta.

Kitért arra is, hogy a felkészülés része, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges műszerek és tárgyi feltételek. Ezek mellett a felkészült dolgozókra is szükség van. A már állományban lévőkön kívül új munkaerőre is szükség van. Egy részüket átcsoportosítják az eredeti munkahelyeikről, de közöttük számos az önkéntes is.

A témáról részletesebben ide kattintva olvashat.