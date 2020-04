Király Gábor filmpremierje: „Nem is tudtam, hogy vannak ilyen felvételek rólam”

Megosztás Tweet



Az M4 Sporton szombaton láthatják először a nézők a Király 108 – Egy szürke nadrág legendája című portréfilmet, amelynek rendezője és producere is a címszereplő, Király Gábor. A 108-szoros magyar válogatott kapusról szóló film 70 percben mutatja be 26 éves pályafutását. A tévépremier előtt az M1 csatorna készített interjút az ikonikus labdarúgóval.

A portréfilmet öt helyszínen mindössze egy év alatt forgatta le Király Gábor és stábja. A több mint egy órás alkotásban harmincketten beszélnek a kapusról és életéről, köztük korábbi tanárai, csapattársai és edzői, így Lothar Matthäus, Dárdai Pál és Bernd Storck is.

Minden egyes pillanat, ami belekerült a filmbe, valamilyen szempontból emlékezetes a pályámban – kezdte az M1 stábjának Király Gábor,

aki elmondta, hogy bizonyos jól ismert momentumok kimaradtak, amikre esetleg számít majd a közönség, de 26 évet nem lehet könnyen, átfogóan belesűríteni 70 percbe. „Arra törekedtek az alkotók, hogy a közvélemény számára kevésbé ismert képeket is megmutassák. Nem akarom lelőni a poént, de vannak benne olyan jelenetek, amik még nekem is újak voltak. Nem is tudtam, hogy vannak ilyen felvételek rólam” – tette hozzá.

A 108-szoros magyar válogatott labdarúgó a közmédiának adott interjújában kitért arra is, mitől olyan különleges április 18-a, a premier napja:

Véletlen egybeesés ugyan, de ezen a napon lesz négy éve, hogy Szarka Zoltán itt hagyott minket. Nagyon sokat köszönhetek neki, egy olimpiai bajnokról van szó, aki Szombathelyen letette az alapokat nálam és több kapus társamnál is.

Király Gábor elárulta, többször megnézte már a filmet, már az alkotói folyamat során is jó érzéssel töltötte el a visszaemlékezés. „Bízom benne, hogy a film a közönségtől is kedvező fogadtatásra talál majd. Úgy érzem, kisajtoltam a maximumot a pályafutásomból. Az elején az volt a célom, hogy minél több mérkőzést játsszak, minél több mérkőzéstapasztalatom legyen, amit a jövőben a fiataloknak át tudok adni. Azt hiszem, hogy a 26 év alatti 882 mérkőzéssel ez sikerült” – fogalmazott.

A Király 108 – Egy szürke nadrág legendája című portréfilm premierje szombaton 19.15 órakor lesz az M4 Sporton. A Király Gáborral készült M1-interjút teljes terjedelmében a MédiaKlikk oldalán nézhetik vissza.

