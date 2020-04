ÉLŐ: Az agrárminiszter kéri a kereskedőket, hogy a magyar mezőgazdasági termékeket preferálják

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ismét online sajtótájékoztatót tart. Az eseményen részt vett Nagy István agrárminiszter is.

Komoly gondokat okoz az idénymunka hiánya a mezőgazdaságban – mondta Nagy István agrárminiszter az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Minden ágazat bevétele függ a turizmustól, ezért helyzetük most nehéz. A járvány a dísznövény termesztőket is a lehető legrosszabbkor érte, ezért őket is bevonják a kormány kiemelt támogatási programjába.

A címlapfotó illusztráció.