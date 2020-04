A több lakásos társasházakban takarítani és fertőtleníteni kell a közös helyiségeket

Megosztás Tweet



A több lakásos társasházakban is takarítani, fertőtleníteni kell a közös helyiségeket – erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Egyszerű dolgokra kell gondolni: érdemes áttörölni a korlátokat, a lift hívógombját, vagy éppen a bejárati ajtó kilincsét. Ezzel is lehet lassítani a fertőzés terjedését – derült ki az M1 Híradójából.

Békéscsabán a Lencsési lakótelepen a lépcsőházon kívül a kukatárolókat is hetente többször fertőtlenítik, és az érintkezési felületeket pedig kiemelten tisztítják.

A lakók fontosnak tartják a lépcsőház fokozott tisztántartását még akkor is, ha ezt most sokkal erősebb szerek használatával végzik.

A helyi lakásszövetkezet azonnal reagált a megváltozott helyzetre. Azóta erősebb fertőtlenítőszereket használnak, és alaposabban takarítanak. Ez azt jelenti, hogy a szokásos területeken kívül a bejárati ajtókat a korlátokat és a kapucsengőket is tisztítják.

A szövetkezet elnöke, aki egyben két lépcsőház közös képviselője is, elmondta: a lakók igénylik ezt, még ha többletköltséggel is jár, sőt be is segítenek a takarításba.

Nem mindenki reagál így a helyzetre, erről beszélt egy budapesti közös képviselő, aki két tömb teljes és átfogó fertőtlenítését is megrendelte egy erre szakosodott cégtől. Azt mondja: a lakók nagy többsége örült ennek, de volt olyan ház is, ahol nem kérték ezt.

A szakemberek azt javasolják, hogy a lépcsőházak és a liftek padlóját legalább naponta mossák fel, emellett a kaputelefonokat, a liftek hívógombjai és a kilincseket is rendszeresen fertőtlenítsék.

A címlapfotó illusztráció.