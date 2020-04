A NOB elnöke szerint az olimpiai mozgalom léte volt a tét

Megosztás Tweet



Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke visszautasította azokat a vádakat, melyek szerint a világszervezet túl sokáig halogatta a tokiói játékok elhalasztását.

„Ránk nehezedik a felelősség, és nem megérzés alapján döntöttünk ebben az érzelmektől túlfűtött helyzetben, elvégre az olimpiai mozgalom túléléséről van szó” – jelentette ki a német sportdiplomata a Welt am Sonntag című hetilapnak.

„Az egyetlen gyors döntés a játékok lemondása lett volna, ezt pedig senki sem akarta a sportolók képviselői közül a közös videokonferenciánkon.”

A 66 éves vezető kifejtette, a NOB rendelkezett biztosítással az esetleges törlés esetére, ám halasztásnál nincs ilyen lehetősége.

A NOB és a japán kormány március 24-én jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt a tokiói olimpiát a jövő évre halasztja, és legkésőbb 2021 nyarán kell megrendezni. Március 30-án az is kiderült, hogy az olimpia jövőre július 23-án kezdődik és augusztus 8-ig tart, az elnevezése viszont továbbra is Tokió 2020 lesz.

A játékokra eredetileg idén július 24. és augusztus 9. között került volna sor.