A kritikák kereszttüzébe kerültek, pedig a döntésük mögött nem feltétlenül önző indokok állnak

A koronavírus-járvány a futballklubokat is érzékenyen érinti. A mérkőzések elmaradása miatt a jegyeladásokból és a televíziós jogokból származó bevételektől is bizonytalan ideig elestek, míg a dolgozóikat és játékosaikat továbbra is fizetniük kell. Sok csapatnál ezt fizetéscsökkentéssel oldották meg, az angol első osztályú bajnokság labdarúgói azonban egyelőre ellenállnak a Premier League javaslatának, amire több okuk is van.