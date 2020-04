Álhír: A tömeges teszteléssel életeket lehetne megmenteni

Az interneten továbbra is terjednek az álhírek. A kormánykritikus portálok továbbra is azzal igyekeznek befolyásolni a közvéleményt, hogy a tömegesen elvégzett koronavírus-tesztekkel az emberek életét és a gazdaságot is meg lehetne menteni – derült ki az M1 Híradójából.