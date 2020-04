Legendás meccsekkel ünnepel húsvétkor az M4 Sport

Megosztás Tweet



Különleges sportműsorral készül az M4 Sport a húsvéti hosszú hétvégére: nem kisebb jelentőségű találkozók ismétlését láthatják a nézők, mint az 1993-as Honvéd–Manchester United BL-mérkőzést, ráadásul Hajdú B. István kommentálásával. Továbbá a 2016-os Portugália–Franciaország Eb-döntőt, a 2017-es Barcelona–PSG BL-nyolcaddöntőt, valamint a 2003-as Manchester United–Real Madrid összecsapást – írta közleményében az MTVA.

A közszolgálati sportcsatorna szombatra a Honvéd–Manchester United (2-3) labdarúgó-mérkőzést porolta le 1993 szeptemberéből, amelyet április 11-én 18 órakor láthat a közönség a közmédia népszerű kommentátora tolmácsolásában.

Az 1993-ban mindössze 23 éves Hajdú B. István az MTV Sportosztályának munkatársaként nagy reményekkel nézte a mérkőzést a televízióban, a találkozó közvetítésére több mint negyed évszázad múltán nyílt lehetősége.

„Komolyan hittem, hogy a Honvéd legyőzheti az angolokat, mivel két évvel azelőtt a Sampdoriát sikerült itthon megvernie” – kezdte Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora, aki azt is elárulta, hogy ez a reményteli érzés olykor az újraközvetítés során is elfogta.

„Ráadásul akkor még nem léteztek sporttévék, a Manchester igazi játékerejével az egyszerű magyar szurkoló nem lehetett annyira tisztában, mint manapság. Ezen a meccsen Illés semmivel sem tűnt rosszabbnak, mint Robson, de például Bánfi és Pallister is nyugodtan helyet cserélhetett volna. A meccs tempója egy mai magyar bajnoki ritmusához hasonló, a VAR használatával pedig nem biztos, hogy ez lett volna a végeredmény…” – tette hozzá sejtelmesen.

Az M4 Sport kommentátora izgalommal várta, hogy újra mikrofon mögé ülhessen, noha a mérkőzés főbb pontjainak ismerete nem könnyítette meg a dolgát, ambivalens emlékeket hozott elő belőle: „a Honvéd nagy egyéni hibáira emlékeztem, a Manchester United zöld-aranysárga mezére bevallom, nem. Eredetileg idősebb Knézy Jenő közvetítette a találkozót, izgalmas lett volna, ha megadatik, hogy ő kommentálja újra, de sajnos már nem lehet köztünk. Megtisztelő, hogy lehetőséget kaptam, ami kettős feladatot jelentett, hiszen egyrészt klasszikus módon követni kellett a labda 1993-as útját, másrészt 2020-ban azért már vissza is kell tekinteni az elmúlt 27 évre. Nekem az eredmény ismeretében is szép élmény volt, remélem másoknak is az lesz” – mondta.

Az 1993/94-es Bajnokok Ligája selejtezőjének első mérkőzésén a Honvéd a Bozsik Stadionban fogadta az Alex Ferguson vezette Manchester Unitedet. A magyar csapat gerincét válogatott labdarúgók alkották, mint például Illés Béla, Vincze István vagy Hamar István, szemben velük az MU sztárjai, Eric Cantona, Bryan Robson és Ryan Giggs.

A Honvéd–Manchester United BL-mérkőzést április 11-én 18 órakor láthatják az M4 Sporton, ezt követően este 8 órakor a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság döntőjének közvetítését ismétli az M4 Sport. A közszolgálati sportcsatorna a franciaországi Eb döntőjével zárja a kontinenstorna felidézését, amelynek során a magyar labdarúgó-válogatott szereplésével felejthetetlen élményeket élhettük újra.

Húsvétvasárnap is érdemes az M4 Sporttal tartani, délutántól történelmi Bajnokok Ligája-mérkőzések lesznek műsoron: 16 órától a 2017-es nyolcaddöntőt, a legendássá vált Barcelona–PSG-t, míg 19:15-től a Manchester United–Real Madrid találkozót láthatják a nézők. Utóbbin a brazil Ronaldo nyújt felejthetetlen teljesítményt, míg előbbin kevesen adtak volna esélyt a katalánoknak a párizsi 0-4 után.