Videó: Széles körű összefogás alakult ki Magyarországon

„A Segítünk egymásnak weboldal létrehozása nagy sikernek számít, hiszen elindulása után pillanatok alatt rengeteg felajánlás érkezett” – mondta Révész Máriusz kormánybiztos az M1-en.

Hozzátette, sokan önkéntes munkát, különböző eszközöket, ingatlanokat ajánlottak fel. Egy különleges felajánlás is érkezett, egy szállodatulajdonos komplett kórházépületet ajánlott fel. Az épületben pár éve megszűnt a kórházi ellátás, az épületét egy szállodatulajdonos vásárolta meg, hogy hotellé alakítsa át, de mivel nem készült el az átalakítás, most felajánlotta a magyar állam számára.

A Toyota magyarországi márkaképviselete a koronavírus-járvány elleni védekezéshez húsz gépjárművet ajánlott fel, amelyeket az Országos Mentőszolgálat, egészségügyi dolgozók és nagyobb segélyszervezetek fognak használni munkájukhoz.

„A honlapon továbbra is lehet jelentkezni önkéntesnek, továbbra is lehet regisztrálni felajánlásokat” – mondta Révész Máriusz. Hozzátette, mostantól az Országos Vérellátó Szolgálattal is együttműködnek. A weboldalon előzetesen regisztrálni lehet véradásra.

