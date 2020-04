Virtuális bajnokságot indít Michelisz Norbert, fődíj egy valódi versenyzési lehetőség

Virtuális bajnokságot indít Michelisz Norbert, a túraautó-világkupa (WTCR) tavalyi győztese és csapata, a M1RA, a sorozat győztese pedig egy teljes idényre szóló versenyzési lehetőséget kap egy hazai, vagy nemzetközi autós gyorsasági bajnokságban 2021-ben.

A M1RA honlapján olvasható pénteki közlemény szerint a Hungaroring E-sport Bajnokság névre keresztelt sorozatban ingyenesen részt vehet bármelyik határon belül vagy kívül élő magyar.

Az online szezon öt fordulóból áll, az ezek során legtöbb pontot szerző öt versenyző pedig elméleti és fizikai felmérésen vehet részt a M1RA szervezésében, és közülük a Michelisz vezetésével meghozott szakmai döntés alapján a legfelkészültebb nyeri a fődíjat. A győztes jövőre úgy versenyezhet végig egy teljes idényt, hogy a költségeket a bajnokság támogatói állják.

Az online sorozat április 13-án indul és június 21-én ér véget. Minden résztvevő a M1RA versenyautójának virtuális változatát vezetheti. A sorozatban kétszer a Hungaroringen, egyszer-egyszer pedig Monzában, a Nürburgringen, valamint Sepangban mérik össze tudásukat az indulók.

„Tudom, hogy ma is sokan gyakorolnak otthon a számítógépen és álmodoznak, hogy egyszer talán kapnak egy lehetőséget, ezért most én szeretnék esélyt adni valakinek” – mondta Michelisz, aki maga is szimulátoros versenyzéssel kezdte a pályafutását. „Az e-sport kiváló terep, hogy megtaláljuk a tehetségeket, én pedig arra biztatok mindenkit, hogy tegyen próbát, mert az álmok valóra válhatnak”.

A címlapfotó illusztráció.